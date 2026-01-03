Hernández Hernández se estrena esta temporada con el Real Madrid en su partido contra el Betis

Hernández Hernández será el primer árbitro en pitar un partido del Real Madrid en 2026. El árbitro canario, que no había dirigido ningún encuentro de los blancos esta temporada hasta ahora, estará este domingo a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu, donde el equipo merengue recibe al Betis en la jornada 18 de Liga, anterior a su viaje a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España.

El veterano colegiado de 43 años no pitaba un partido del Real Madrid desde el 11 de mayo de 2025 en el último Clásico de la pasada temporada celebrado en el Olímpico de Montjuic. Ese día, el Barcelona ganó por 4-3 y sentenció la pelea por el título liguero a su favor. Hernández Hernández ha dirigido un total de 14 encuentros este curso (ocho de Liga, dos de Champions, dos de clasificación para la Copa de Europa y dos de Copa del Rey).

El canario estuvo en el Levante-Barça (2-3) de la jornada 2, un partido en el que el VAR le salvó por una polémica mano de Balde en el área que era penalti y no vio in situ. Luego lo acabó pitando tras ver la jugada en la pantalla. También fue el árbitro del Barcelona-Real Sociedad (2-1) y del Atlético-Rayo Vallecano (3-2) y el de este domingo será su primer encuentro del Real Madrid en la 2025-26.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟴 | DOMINGO 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del domingo 4 de enero en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/5wvb0R8udD #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/l5UhJBz0hW — RFEF (@rfef) January 3, 2026

Hernández Hernández y Pulido Santana

Hernández Hernández estará en el césped del Bernabéu y Pulido Santana, ya retirado del arbitraje de campo, en el VAR. Éste colegiado dejó de pitar encuentros después de que el antiguo CTA le descendiera a Segunda División tras encadenar varias malas actuaciones a lo largo de la pasada Liga. Por su parte, el canario podría jugarse en el Real Madrid-Betis su presencia en la Supercopa de la próxima semana.