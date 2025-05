«Vete a tomar por culo»: Iñigo Martínez se salvó de ser expulsado por Hernández Hernández

El Clásico de Montjuic tuvo de todo: goles, polémicas e incluso insultos hacia el árbitro. Los jugadores del Barcelona pidieron penalti por mano de Tchouaméni, pero Hernández Hernández, tras revisar la jugada en el VAR, dijo que no había nada punible y que la mano estaba en posición natural. Por tanto, no era penalti. Eso cabreó mucho a los jugadores blaugranas, en concreto a uno de ellos, Iñigo Martínez, que se libró de ver la cartulina roja tras insultar al colegiado.

La decisión del árbitro canario no gustó nada al central del Barcelona, que no dudó en mostrar su desacuerdo por la decisión de no señalar penalti por mano de Tchouaméni. Todo viene por un disparo de Lamine Yamal que repele Courtois, el rechace le cae a Ferran Torres que dispara y el balón impacta en el brazo del futbolista del Real Madrid. Si bien es cierto, el francés tiene la mano en posición natural.

De primeras, el árbitro dice que no hay nada, que Tchouaméni tiene el brazo en posición natural. Pero Martínez Munuera, desde la sala VOR, le llama a capítulo a su compañero para que vaya a ver la jugada al monitor «por un posible penalti por mano». Sin embargo, tras ver la acción repetida, Hernández Hernández considera que «está Courtois detrás» y «el brazo hacia abajo, para mí no es penalti».

«No puedo hacer nada… Estoy así…·.

«Vete a tomar por culo, hombre…». Hernández Hernández, Tchouameni e Iñigo Martínez.#DeportePlus pic.twitter.com/D1vScCbv4N — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 11, 2025

Cuando el canario vuelve al terreno de juego y señala que mantiene su decisión de no señalar la pena máxima, Iñigo Martínez estalla: «Vete a tomar por culo, hombre», le dice en repetidas ocasiones mientras se dirige hacia su posición con un enorme cabreo. Esto le podría haber costado la tarjeta roja al central español del Barcelona, ya que insultar al árbitro es motivo de expulsión inmediata como ya ha sucedido en otros partidos de la Liga.

Bellingham, sí, Iñigo, no

Un claro ejemplo de ello fue la expulsión de Bellingham contra Osasuna. Munuera Montero expulsó al inglés por decirle, según él, «fuck you», cuando en realidad fue «fuck off». Por eso, el Comité Disciplinario de la Federación Española de Futbol sancionó a Jude con dos partidos por la roja directa que vio en el Osasuna-Real Madrid por insultar al árbitro, según decía el acta.

Mientras tanto, Iñigo Martínez se libró de la cartulina roja en el Clásico entre Barcelona y Real Madrid en Montjuic por faltar al respeto a Hernández Hernández. El central no estaba nada de acuerdo con una de sus decisiones y su reacción pudo dejar a su equipo con 10 a falta de poco más de 10 minutos para el final del encuentro y con el marcador favorable para su equipo con 4-3. Aunque el central no podrá jugar igualmente en Cornellá contra el Espanyol, ya que la amarilla que vio era la quinta y acarrea suspensión para el próximo partido.