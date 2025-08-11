Balotelli desvela el sueño que le queda por cumplir: «Jugar en el Real Madrid»

Mario Balotelli ha sorprendido revelando cuál es el sueño que le queda por cumplir como futbolista. El italiano, que está actualmente sin equipo, ha pasado a lo largo de su carrera por parte de los grandes equipos de Europa. Formado en el Barcelona, ha estado en el Milan, Inter y en el Manchester City, pero se le ha resistido vestir de blanco. Su sueño no es otro que ese: «Jugar en el Real Madrid».

Aunque sabe que es una aspiración imposible. A sus 35 años, Balotelli busca encontrar un destino donde pueda volver a sentirse futbolista. Considera que aún le queda fútbol en sus botas, tras pasar por el Genoa, donde apenas contó para Patrick Vieira, jugando sólo 56 minutos en seis encuentros. Ha sido su última aventura y estuvo de baja la segunda parte de la temporada por una fractura en su mano.

«Quiero jugar otros dos o tres años. En algún equipo que me dé confianza», señala Balotelli, desvelando que su sueño por cumplir es el de vestir la camiseta del Real Madrid, algo que es ya imposible. Formado en las categorías inferiores del Barcelona, en una entrevista a la Gazzetta dello Sport, ha recordado toda su carrera, incluyendo sus inicios en La Masía.

«Se me quedó un sueño ahí, en ese periodo que pasé en Barcelona, antes de ir al Inter. Ese equipo era maravilloso, estaba con los hermanos Dos Santos, con Thiago Alcántara, Bojan… Se jugaba con libertad. Solo nos enseñaban la técnica: control y pase rápido, nada de táctica. Era una alegría salir al campo, ese equipo era increíble, ganábamos 15-0», apunta Balotelli.

Jugador de Inter y Milan, una de las rivalidades más potentes de Italia, no aclaró a quién anima ahora: «De niño simpatizaba con los nerazzurri porque mi ídolo era Ronaldo, El Fenómeno, pero nunca oculté mi simpatía por el mundo rossonero. Sin embargo, ser hincha es otra cosa…».

Además, habló de su paso por la selección italiana, donde afirma que una mano negra impidió que continuara su carrera como internacional: «En general, en mi carrera podría haberme esforzado más. Podría haber jugado más con la selección. Si hubiera tenido más oportunidades, quizá podría haberme acercado a Riva (máximo goleador histórico de la Azzurra). Alguien no me quería en la selección… Pero eso ya es agua pasada».