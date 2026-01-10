Alineación del Barcelona contra el Real Madrid: Eric apunta a la defensa y De Jong será titular

La alineación del Barcelona para el encuentro que enfrenta a los azulgranas contra el Real Madrid tiene pocas dudas, puesto que Eric García jugará en el centro de la defensa, mientras que De Jong lo hará en el centro del campo. Además, Lamine Yamal, suplente contra el Athletic, regresa al equipo titular.

Joan García será el portero titular del Barcelona contra el Real Madrid. Koundé jugará en el lateral derecho, mientras que Balde lo hará en el costado izquierdo. Eric García y Cubarsí apuntan a ser los centrales del conjunto azulgrana en la final de la Supercopa de España. No se puede descartar, que Gerard Martín sea titular, desplazando a Eric al centro, aunque es la opción menos probable.

En el centro del campo, en principio, Flick se decantará por De Jong, Pedri y Fermín. Y arriba, el tridente ofensivo será el formado por Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres, que será la principal referencia de ataque del conjunto catalán.

Pedri vs. Bellingham, un duelo clave

Pedri es la manija del Barcelona. Recuperado ya de la lesión que sufrió a finales de diciembre, el ‘8’ azulgrana carbura a pleno rendimiento. Contra el Athletic, el fútbol vertical del Barça pasó todo por sus botas. No dio ninguna asistencia para sumar en las estadísticas principales, pero estuvo presente en la mayoría de los cinco goles.

Cambió el tempo de los ataques, descargando a un toque, aguantando el balón para dar tiempo al desmarque del compañero, filtrando balones entre líneas… 82 pases completados con un 92 % de acierto, ganó ocho duelos y filtró un pase clave dentro del área… Pedri se impuso.

Un perfil de futbolista del que carece el Real Madrid. Las salidas de Kroos y Modric en las últimas temporadas han dejado al conjunto blanco sin un prototipo de jugador al que se agarró para los éxitos recientes del club. Bellingham no ha dado un paso adelante en esa creación de juego, pero sí está a un mejor nivel físico.

Lo demostró al ser, junto a Giuliano Simeone, con 13, el jugador que más duelos ganó en el partido. Dejando las tareas defensivas en banda y jugando por el centro, Bellingham es figura clave en la idea que persigue, aunque sin éxito aún en la continuidad, implantar Xabi Alonso de presión y recuperación alta, y que será clave ante un Barcelona que domina los partidos.

Posible alineación del Barcelona

Esta podría ser la alineación del Barcelona para medirse al Real Madrid: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.