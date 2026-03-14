Así fueron los goles del Real Madrid contra el Elche: Rüdiger abre la lata y Valverde sigue de dulce

La noche en el Bernabéu transitaba sin pena ni gloria para Real Madrid y Elche. Como un pan sin sal y un domingo lluvisoso. Los primeros acusaban la resaca continental física y mentalmente, mientras que los segundos no terminaban de quitarse los complejos. El Elche controlaba el balón, sí, aunque lo hacía sin peligro. Una posesión inerte que no ponía en problemas al equipo blanco. No se había disparado a puerta en todo el partido hasta que agonizó el primer acto y Rüdiger y Valverde hicieron volar al Real Madrid.

Fueron cinco minutos y dos obuses. Ambos obra y gracia del capitán blanco. Fede Valverde fusiló una falta desde la frontal que Dituro despejó a duras penas y la zaga ilicitana no consiguió alejar de su área. Pedrosa metió la cabeza para evitar que Brahim controlara y el balón le cayó a Rüdiger, que pasaba por ahí y metió la pierna. Volea y a la jaula. Eran los dos primeros tiros a puerta del Real Madrid en particular, pero también del partido en general.

Fueron 40 minutos tediosos, sin dominio ni ocasiones. Pareció un entrenamiento con público. Claro que hablamos de que un equipo, el Real Madrid, de entreguerras. Entremedias de la primera y la segunda batalla con el Manchester City. Aprovechó Valverde la inercia del gol de Rüdiger y redobló la ventaja para el Real Madrid. Recibió en la frontal y en lugar de fusilar, colocó. La puso con mimo en la escuadra, inapelable para Dituro. Dos goles a dos velocidades.