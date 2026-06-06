El agente de Klopp reacciona al comunicado de Riquelme: «No tiene ambiciones por volver a entrenar un club»

El agente de Jürgen Klopp ha reaccionado en la noche de este viernes, a través de un periodista alemán, a que el técnico germano quiera entrenar a un club en un futuro cercano. Estas declaraciones llegan pocas horas después de que Enrique Riquelme anunciase que, si llega a la presidencia del Real Madrid, Raúl González, su director deportivo, trataría de convencerle para ser el entrenador del conjunto blanco.

«¡Es molesto! Jürgen Klopp está feliz en su rol en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club», señaló el representante de Klopp, Marc Kosicke, en palabras del periodista alemán Florian Plettenberg.

Este periodista germano de Sky Sports, además, añade en un mensaje en sus redes sociales su opinión sobre el tema Klopp y el club blanco: «El capítulo del Real Madrid está actualmente cerrado para él, especialmente en la situación actual y las circunstancias circundantes. El único trabajo que le resulta particularmente atractivo en el futuro es la selección nacional de Alemania».

🚨❌ EXCL | Jürgen Klopp’s agent Marc Kosicke tells me about the latest comments from Enrique Riquelme: “It’s annoying! Jürgen Klopp is happy in his role at Red Bull and has no ambitions to work as a coach at a club.” Real Madrid chapter is currently closed for him -… pic.twitter.com/YqXbHQigHs — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 5, 2026

Comunicado de Riquelme sobre Klopp

Un club como el Real Madrid debe tomar sus decisiones deportivas a través de quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Desde la incorporación de Raúl González Blanco, nuestro director deportivo y el jugador que más veces ha vestido nuestra camiseta, esa responsabilidad recae en él.

Raúl trabaja ya con enorme intensidad en la construcción del proyecto deportivo que debe marcar la próxima década del club, con la cantera como uno de sus pilares fundamentales. Y si Raúl es quien dirige el área deportiva, es a Raúl a quien corresponde liderar esta decisión. Para el banquillo, desde el momento en que se incorporó, Raúl nos ha trasladado un único nombre.

El de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial. Un hombre que ha conquistado la Champions League, que devolvió al Liverpool a la cima de Europa y de Inglaterra después de décadas de espera, que convirtió al Borussia Dortmund en campeón frente a gigantes económicos y que ha dejado allí donde ha estado algo todavía más importante que los títulos: identidad, carácter, liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo.

Hablamos de uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo. Pero, sobre todo, hablamos de un líder capaz de devolver al Real Madrid la intensidad competitiva, la exigencia diaria, la profesionalidad, la meritocracia, la unión de vestuario y el gusto por el trabajo bien hecho que siempre caracterizaron a las grandes etapas de nuestra historia. Ese entrenador es Jürgen Klopp», desvela la candidatura de Riquelme.

Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid. Solo existe una institución capaz de unir tradición y futuro, valores y ambición, sentimiento y excelencia.

Por ello, si este domingo los socios me conceden su confianza, el próximo lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo y nuestra voluntad de que sea él quien lidere desde el banquillo una nueva etapa para el Real Madrid. Esta decisión del equipo deportivo coincide con el sentimiento de los miles de socios y madridistas con los que he tenido ocasión de dialogar estas dos semanas.