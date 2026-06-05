Batacazo del Castilla en Sabadell para decir adiós al ascenso

El Real Madrid Castilla se pegó el batacazo en la noche de este viernes en la Nova Creu Alta contra el Sabadell y dice adiós al ascenso a Segunda tras perder 3-0 contra el cuadro catalán. El primer filial blanco sufrió dos goles antes del descanso y vio cómo la eliminatoria quedaba empatada. Joel Priego marcó en el 90 el gol de la victoria para despedazar a un Castilla que termina la temporada de forma cruel. Los blancos protestaron una falta a Thiago en el segundo gol.

El final de la fase regular no fue nada positivo para el Castilla, aunque logró meterse en los playoff de ascenso de milagro. Logró remontar el vuelo con ese 2-0 al Sabadell en la ida en el Di Stéfano, pero se ha vuelto a estrellar con un duro 3-0 en la Nova Creu Alta que destruye el sueño del ascenso para una generación que ha hecho un gran trabajo durante todo el curso.

🔥 ¡𝙀𝙎 𝙀𝙇 𝙌𝙐𝙀 𝙃𝘼 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝘿𝙊 𝙇𝘼 𝙍𝙀𝙈𝙊𝙉𝙏𝘼𝘿𝘼, 𝙔 𝙀𝙎 𝙀𝙇 𝙌𝙐𝙀 𝙇𝘼 𝙃𝘼 𝘾𝙐𝙇𝙈𝙄𝙉𝘼𝘿𝙊! 🤯 Joel Priego anota en el último suspiro 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝗲 al @CESabadell. 📺 Canal Lineal de Primera Federación… pic.twitter.com/hYEJOXbvNc — Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) June 5, 2026

El conjunto catalán se adelantó en el minuto 31 e igualó la eliminatoria dos minutos más tarde con un polémico gol que no debió subir al marcador por una falta previa sobre Thiago Pitarch que el colegiado no señaló tras revisar el FVS. Ya en el minuto 90, el Sabadell anotó el 3-0 definitivo para certificar su pase a la final.

El partido comenzó con el Sabadell llevando la iniciativa en ataque y Fran González evitó el primer tanto en el minuto 6 con una gran doble intervención. Con el paso de los minutos, el Castilla fue creciendo en el encuentro y comenzó a tener más presencia en campo rival. Tras un saque de esquina, Julián López de Lerma solicitó la revisión en el FVS por una patada de Kaiser sobre Joan Martínez dentro del área, pero el colegiado Rubén Ruipérez decidió no señalar penalti.

Pasada la media hora, el Sabadell logró igualar la eliminatoria en apenas dos minutos gracias a los tantos de Priego (31’) y Astals (33’). En la acción del segundo gol, el técnico madridista reclamó la revisión de una posible falta sobre Thiago Pitarch, pero el árbitro tampoco la señaló y el tanto acabó subiendo al marcador. El Sabadell mantuvo su empuje ofensivo y Fran González volvió a aparecer al borde del descanso para evitar el tercero en un mano a mano ante Escudero.

Tras el paso por vestuarios, el Castilla estuvo cerca de recortar distancias con un remate de cabeza de Alexis Ciria dentro del área que se estrelló en el poste tras una gran intervención de Fuoli. El Castilla rondaba el área rival, aunque sin generar ocasiones claras de gol, y el Sabadell sentenció la eliminatoria en el minuto 90 con un tanto de Priego. Los de López de Lerma lo intentaron hasta el final y, aunque el Sabadell terminó el encuentro con uno menos, no pudieron encontrar el gol que les hubiera permitido forzar la prórroga. Se acaba la temporada para el primer filial de La Fábrica.