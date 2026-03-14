Real Madrid
Real Madrid – Elche, en directo | Cómo va, resultado y dónde ver en vivo gratis el partido de Liga hoy
Sigue en directo el minuto a minuto del Real Madrid - Elche en vivo, con los comentarios de cada jugada, ocasión y gol del partido de Liga
A qué hora juega el Real Madrid contra el Elche hoy: horario y dónde ver en directo por televisión y en vivo online el partido de Liga
Min 46
¡Comienza el segundo tiempo!
Arrancan los segundos 45 minutos de este Real Madrid – Elche. Pelota para los blancos.
¡Descanso en el Bernabéu (2-0)!
Se va mandando el Real Madrid a vestuarios. Partido muy disputado, con dominio blanco, que se comenzó a decantar en el tramo final del primer tiempo. Rüdiger remachó un gran disparo de Valverde y fue el uruguayo el que hizo el segundo pocos minutos después.
Min 45+2
Se añaden seis de tiempo extra
Nos iremos hasta el 51 en este primer tiempo.
Min 45
¡QUÉ GOLAZO DE FEDE VALVERDE!
¡Gol gol gol gol del Real Madrid! Pone distancia el equipo blanco con otro gol de Fede Valverde, el cuarto suyo esta semana. Es él que abre para Thiago y éste se la devuelve en la frontal. El uruguayo amaga con la izquierda pero se gira y le pega con la derecha, ajustándola para el 2-0.
Min 42
¡La tuvo Tchouameni!
Buen contragolpe del Madrid. Valverde filtra para Brahim, éste en el área ve a Tchouameni que no es el más veloz para cargar la pierna y Redondo le come la tostada y bloquea el disparo. El francés pidió penalti pero ni el árbitro lo pitó ni el VAR entró.
Min 39
¡GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
¡Pepinazo de Valverde de libre directo! El latigazo del uruguayo es repelido por el portero pero la pelota queda en el área, es Brahim el que intenta controlar, despeja un defensor y la pelota le cae perfecta a Rüdiger para la volea y el gol. Se adelanta el Real Madrid.
Min 35
¡Cabecea Rüdiger!
Centro de Valverde desde la izquierda que cabecea Rúdiger con un gesto muy forzado. Se le va alto.
Min 33
Muy sólido el Elche
Muy serio el Elche en este primer tiempo. Cierra bien al Madrid y propone fútbol cuando tiene la pelota. También es cierto que no llega muy lejos con ella.
Min 30
Primera media hora
Transcurren los primeros 30 minutos de partido sin goles. Domina el Real Madrid pero no está teniendo, de momento, ocasiones claras.
Min 25
Pide penalti Fran García
Recuperaba Fran García ante el recién entrado Pedrosa y se iba directo al área. Nada más entrar, hay contacto y cae el madridista. El colegiado dice que nada. El VAR tampoco.
Min 23
Cambio en el Elche
Se marcha Sangaré, tras el duro golpe en la cabeza con Camavinga, y entra en su lugar Pedrosa.
Min 21
Sangaré se lleva la peor parte
Muy desorientado Sangaré. Que parece que no está recuperado tras el golpe. Los médicos piden el cambio.
Min 19
Vaya choque cabeza con cabeza
Van al salto Camavinga y Sangaré y el choque es brutal. Los dos en el suelo.
Min 16
No rifa ni una pelota el Elche
Tiene personalidad este Elche, que no regala ni una pelota. Toca y toca, con mucha movilidad y buscando siempre al hombre rival. No presiona mal el Real Madrid pero lo hacen muy bien los ilicitanos.
Min 12
Lo intenta Tchouameni
Circula el Real Madrid de un lado a otro. Es Thiago el que pasa a la derecha para Valverde, que encara a su par y encuentra el espacio para Tchouameni, que espera en la frontal para pegarle de primeras con poca fortuna.
Min 7
Ocasión del Elche
Buena jugada ahora del Elche, que la tocó bien con un Febas que lidera en conducción. Abría para Valera y éste centra bien al primer palo para André Silva que cabecea con claridad pero fuera. Era fuera de juego en cualquier caso.
Min 4
Intenta imponerse el Madrid
Primeros minutos con el Real Madrid intentando dominar. Primeros acercamientos de los blancos aunque sin peligro claro.
Min 1
¡Comienza el partido!
Primera pelota para el Elche ante el Real Madrid.
Minuto de silencio
Minuto de silencio por Vicente Paniagua. En breve arranca el partido.
¡Recordamos alineaciones!
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Valverde, Thiago; Brahim y Vinicius.
Elche: Dituro, Buba, Chust, Affengruber, Petrot, Germán Valera, Neto, Febas, Redondo, Cepeda y André da Silva.
En qué estadio se juega el Real Madrid – Elche
El Santiago Bernabéu, que está en el distrito capitalino de Chamartín, será el escenario donde se va a disputar este Real Madrid – Elche de la jornada 28 de la Liga.
Quién es el árbitro del partido Real Madrid – Elche
El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Jesús Gil Manzano para que dirija este partido Real Madrid – Elche que corresponde a la jornada 28 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez.
Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Elche
También tenéis la opción de escucharlo el partido por la radio gratis. Emisoras como la Ser, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Cope narrarán el minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu en este Real Madrid – Elche.
Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Elche en directo por TV online y en vivo
Los dos medios de comunicación que se hicieron con los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se disputan cada fin de semana fueron Movistar+ y Dazn. Este Real Madrid – Elche correspondiente a la jornada 28 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga.
A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Elche hoy en directo
La Liga ha programado este vibrante Real Madrid – Elche correspondiente a la jornada 28 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 14 de marzo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Solo descansan Trent y Güler
Once muy parecido de Arbeloa con respecto al habitual. Solamente descansan Trent y Güler de lo que vemos habitualmente. Carvajal es titular.
¡Alineación del Elche!
Así sale el Elche esta noche: Dituro, Buba, Chust, Affengruber, Petrot, Germán Valera, Neto, Febas, Redondo, Cepeda y André da Silva.
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈. ⚔️💚#RealMadridElche pic.twitter.com/LxuhOH681R
— Elche Club de Fútbol (@elchecf) March 14, 2026
¡Alineación del Real Madrid!
Así sale el Real Madrid esta noche: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Camavinga, Valverde, Thiago; Brahim y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @ElcheCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/VzESIjEp0p
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 14, 2026
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto del Real Madrid – Elche desde el Santiago Bernabéu. Los blancos seguir a la caza del Barça por el liderato de la Liga pero con un ojo puesto al partido de vuelta de Champions League ante el Manchester City de esta próxima semana.
El Real Madrid recibe en su estadio al Elche en el encuentro correspondiente a la jornada 28 del campeonato. El equipo madridista llega a esta cita después de ofrecer una gran imagen ante el Manchester City en competición europea, un partido que terminó con victoria blanca por 3-0 en Chamartín. Sigue en directo el minuto a minuto de este Real Madrid – Elche en vivo, con los comentarios online de cada jugada, ocasión y gol del partido de Liga.
Real Madrid – Elche, en directo
A qué hora es el Real Madrid – Elche
La organización de la Liga ha fijado este Real Madrid – Elche para el sábado 14 de marzo. La patronal que preside Javier Tebas ha establecido el inicio del encuentro a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias).
Dónde ver el Real Madrid – Elche por TV y online
Los derechos televisivos del campeonato español pertenecen a Movistar+ y DAZN. En este caso, el partido podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga, incluido dentro de la plataforma de pago de Movistar+. Por tanto, será necesario disponer de una suscripción para seguir el encuentro en televisión.
Dónde escuchar el Real Madrid – Elche por radio
Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o internet también podrán escucharlo gratuitamente a través de la radio. Emisoras como la SER, Radio Marca, Onda Cero, RNE o COPE conectarán con el estadio para narrar en directo todo lo que suceda durante el partido.
Estadio del Real Madrid – Elche
El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu, situado en el distrito madrileño de Chamartín. Inaugurado en 1947, el estadio cuenta actualmente con una capacidad superior a los 80.000 espectadores y se espera una gran entrada para este choque liguero.
¿Quién es el árbitro del Real Madrid – Elche?
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Jesús Gil Manzano como árbitro principal del partido. En el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de revisar las acciones polémicas y avisar al colegiado en caso de que sea necesario acudir al monitor situado a pie de campo.
Min 48
¡La que ha tenido Brahim!
Pelota en largo para Brahim, Víctor Chust pierde la carrera con el madridista y en el mano a mano con el portero, busca ajustar a la escuadra pero se le va fuera.