Real Madrid – Elche, en directo | Cómo va, resultado y dónde ver en vivo gratis el partido de Liga hoy

El Real Madrid recibe en su estadio al Elche en el encuentro correspondiente a la jornada 28 del campeonato. El equipo madridista llega a esta cita después de ofrecer una gran imagen ante el Manchester City en competición europea, un partido que terminó con victoria blanca por 3-0 en Chamartín. Sigue en directo el minuto a minuto de este Real Madrid – Elche en vivo, con los comentarios online de cada jugada, ocasión y gol del partido de Liga.

Real Madrid – Elche, en directo

A qué hora es el Real Madrid – Elche

La organización de la Liga ha fijado este Real Madrid – Elche para el sábado 14 de marzo. La patronal que preside Javier Tebas ha establecido el inicio del encuentro a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias).

Dónde ver el Real Madrid – Elche por TV y online

Los derechos televisivos del campeonato español pertenecen a Movistar+ y DAZN. En este caso, el partido podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga, incluido dentro de la plataforma de pago de Movistar+. Por tanto, será necesario disponer de una suscripción para seguir el encuentro en televisión.

Dónde escuchar el Real Madrid – Elche por radio

Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o internet también podrán escucharlo gratuitamente a través de la radio. Emisoras como la SER, Radio Marca, Onda Cero, RNE o COPE conectarán con el estadio para narrar en directo todo lo que suceda durante el partido.

Estadio del Real Madrid – Elche

El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu, situado en el distrito madrileño de Chamartín. Inaugurado en 1947, el estadio cuenta actualmente con una capacidad superior a los 80.000 espectadores y se espera una gran entrada para este choque liguero.

¿Quién es el árbitro del Real Madrid – Elche?

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Jesús Gil Manzano como árbitro principal del partido. En el VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, encargado de revisar las acciones polémicas y avisar al colegiado en caso de que sea necesario acudir al monitor situado a pie de campo.