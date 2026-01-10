Alineación del Real Madrid contra el Barcelona: Mbappé apunta al once

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Barcelona en la final de la Supercopa de España tendrá como gran novedad la presencia de Mbappé en el ataque. El galo viajó en la noche del viernes a Yeda, entrenó con normalidad en la previa del encuentro contra los azulgranas y será el líder del ataque madridista.

Courtois será el portero del Real Madrid en la final. En el lateral derecho formará Valverde, mientras que el costado izquierdo será para Álvaro Carreras. En el centro de la defensa, Raúl Asencio es fijo, mientras que Antonio Rüdiger, si no retrocede en su dolencia, será titular en el centro de la zaga.

En el centro del campo, Tchouaméni formará en el corte, mientras que a su lado jugará Camavinga. Jude Bellingham formará por delante, tratando de dar sentido al juego madridista. El inglés debe mejorar notablemente su rendimiento tras el duelo contra el Atlético de Madrid.

Y arriba, Rodrygo Goes jugará por la derecha, Vinicius lo hará por la izquierda, mientras que Mbappé será la principal referencia ofensiva. El francés ha viajado para jugar y lo hará de inicio, salvo que en las próximas horas se resienta de la dolencia que sufrió en la rodilla. Por lo tanto, Gonzalo será suplente.

Un duelo de banquillos

El Clásico tendrá un duelo exigente en los banquillos. Xabi Alonso ganó la partida a Hansi Flick en el único precedente entre ambos esta temporada. Un partido en el que el español se impuso optando por la fórmula de cuatro centrocampistas para no perder la batalla del centro del campo y reducir la capacidad asociativa del Barça.

Un partido en el que, eso sí, Flick llegó con muchas ausencias -Christensen y Gavi, que se mantienen para la Supercopa de España; Joan García, Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha y Ter Stegen-. Ahora, dos meses y medio después, el alemán tiene mayores opciones de plantear un partido diferente para llevarse el título.

Algo que logró la pasada temporada, goleando 5-2 a un Real Madrid que nada pudo hacer ante el Barça. Fue el primer trofeo de Flick en el conjunto azulgrana, un camino que aspira a repetir Xabi Alonso en sus primeros meses en el banquillo del Real Madrid, marcados por la inestabilidad.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos contra el Barcelona: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.