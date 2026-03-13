Duele sólo con verlo: dos jugadores del Celta embisten a Endrick en el partido ante el Lyon

Endrick fue el protagonista del Celta de Vigo-Olympique de Lyon de este jueves en Balaídos. No sólo por su gol en el minuto 87, que le dio el empate al equipo francés en el partido de ida de octavos de final de la Europa League, sino por ser el principal foco defensivo por parte de los de Claudio Giráldez.

Los celestes derribaron al delantero de 19 años a la fuerza con algunas acciones bastante feas y una de ellas en concreto que ha generado mucho revuelo en las redes sociales. Endrick, cedido por el Real Madrid, fue embestido por dos jugadores, Marcos Alonso en primera instancia y chocándose contra Matías Vecino.

El brasileño se fue al césped con claros gestos de dolor y casi sin respiración después de sufrir un emparedado por parte de los celtiñas. En realidad, la falta más dura de las dos que hubo en la misma jugada fue la del uruguayo Vecino, que tras una palmada en la cara de Endrick por parte de Marcos Alonso cargó con excesiva fuerza al del Lyon para tumbarlo.

A Endrick sólo le pitaron una falta de todas las veces que fue derribado, pero eso no le impidió seguir jugando alegremente en ataque y marcar ese golazo en los compases finales para evitar la derrota de su equipo en Balaídos, donde hace apenas una semana el Real Madrid ganó al Celta en Liga con un gol en el descuento de Fede Valverde.

Endrick brilla en Lyon

«Soy delantero, un 9 y tento que tirar, tirar, tirar y llegó, y estoy muy contento por eso», declaró Endrick al final del encuentro. El brasileño ya suma seis dianas y cuatro asistencias con el conjunto francés y se sigue confirmando que su cesión es uno de los grandes aciertos del Real Madrid en la presente temporada.