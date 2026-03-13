Mendy no llega al Etihad y tiene complicado estar en el derbi

El Real Madrid sigue pendiente de la enfermería en un momento clave de la temporada. Con varios frentes abiertos y el calendario apretando, este viernes han acumulado una mala noticia más. Y es que, Mendy está lesionado. El lateral francés sufre una lesión muscular en el isquiotibial derecho y, aunque la meta más optimista sería que llegase al derbi, en el club consideran que es complicado. El jugador lo intentará, pero su presencia en ese encuentro está ahora mismo en duda.

Tampoco estará en la convocatoria Álvaro Carreras. El futbolista no se ha entrenado con el grupo y todo apunta a que se quedará fuera del encuentro contra el Elche. El objetivo ahora es que pueda recuperarse a tiempo para entrar en la expedición que viajará el martes a Mánchester.

Por su parte, Kylian Mbappé ha trabajado en solitario en la sesión de entrenamiento. Tal y como explicó el técnico, el gran objetivo es que el delantero francés pueda subirse al avión el lunes y viajar con el equipo para el importante duelo contra los de Guardiola.

En una situación similar se encuentra David Alaba. El central austríaco también ha saltado al césped, aunque lo ha hecho en solitario y de manera muy suave. Está completamente descartado para el encuentro contra el Elche y es duda para el viaje a Mánchester, donde el equipo se juega gran parte de sus aspiraciones en Europa.

Mientras tanto, Éder Militao continúa dando pasos en su recuperación. El brasileño ya ha participado en rondos durante el entrenamiento, una señal positiva dentro de su proceso, aunque en el club no manejan una fecha de regreso a corto plazo.

Más paciencia habrá que tener con Jude Bellingham y Dani Ceballos. Ambos siguen trabajando al margen y todavía no han comenzado a ejercitarse sobre el césped, por lo que no hay fechas previstas para sus regresos a la dinámica del equipo.

Por último, Rodrygo Goes continúa recuperándose de la intervención a la que fue sometido recientemente. El brasileño evoluciona según lo previsto y en los próximos días comenzará a trabajar en la ciudad deportiva de Valdebebas para iniciar su proceso de readaptación.