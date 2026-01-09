El Real Madrid se medirá al Albacete en Copa del Rey el miércoles a las 21:00 horas

El Real Madrid ya conoce el horario de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. Después de clasificarse para la final de la Supercopa de España tras vencer al Atlético, el conjunto de Xabi Alonso tendrá una eliminatoria a partido único en el Carlos Belmonte para ganarse una plaza en cuartos.

Liberado de haber tenido que jugar las primeras fases, el conjunto merengue empezó el campeonato el pasado mes de diciembre ante el Talavera de la Reina, rival al que venció 2-3 con Kylian Mbappé como estrella del partido con un doblete. Ahora tendrá que enfrentarse al equipo de Jesús Vallejo, que afronta un momento complicado en Segunda División donde es decimoséptimo rozando la zona de descenso.

El partido ante el Albacete se jugará el próximo miércoles 14 de enero a las 21:00 horas, tres días después de jugar la final en Arabia Saudí ante el FC Barcelona en la lucha por el primer título del año. Una vez terminado el partido, el Real Madrid regresará a la capital para preparar el duelo copero ante un equipo que viene de eliminar al Celta de Vigo en la tanda de penaltis.

Respecto al resto de participantes de la Supercopa, el Athletic jugará ante el Cultural Leonesa el martes 13 a la misma hora; el Atlético de Simeone se medirá en la misma franja que los merengues ante el Deportivo de la Coruña; y el Barcelona de Hansi Flick se enfrentará al Racing el jueves 15. Es decir, de los cuatro equipos el Real Madrid es el que menos descansará tras la aventura saudí.

Los horarios de los octavos de final de la Copa del Rey