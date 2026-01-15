Emoción en el Belmonte: las lágrimas de Vallejo tras el ‘albacetazo’ en Copa del Rey

Jesús Vallejo fue uno de los jugadores del Albacete que poco tiempo duró sin contener las lágrimas después de una gesta histórica en el Belmonte. El central no pudo jugar el partido de Copa del Rey ante el Real Madrid por sufrir molestias musculares, pero fue uno más en la celebración del equipo después de eliminar al equipo de Álvaro Arbeloa.

Después de un gol agónico en el último minuto, el central bajó de la grada hasta el césped para estar con todos sus compañeros, que no se creían haber eliminado a un equipo tan grande que partía como favorito máximo. Tres goles después, Vallejo salió llorando mientras se abrazaba con toda la plantilla, consciente de que habían logrado algo al alcance de muy pocos a lo largo de la historia de la competición. Un momento que llega justo meses después de que Vallejo abandonase el Real Madrid en busca de una oportunidad de jugar que encontró en el club albaceteño.

Previo al partido, Jesús nunca descartó que pudiera darse el bombazo ante el equipo merengue después del cambio de entrenador: «No estoy en el día a día del Real Madrid para conocer de primera mano qué es lo que ha ocurrido. Le deseo lo mejor a Xabi en el futuro. Tenemos respeto, pero no miedo, hay que competir a saco. Tenemos que centrarnos en lo nuestro y pensar en el propio fútbol, que es al final lo que nos interesa. Afrontamos el partido con mucha ilusión ya tenemos el chip en la Copa y con ilusión tremenda en el estadio Carlos Belmonte», confesó en una entrevista con ElDesmarque.

Después de no contar con Carlo Ancelotti, el central es titular indiscutible en el Albacete. Ha sido titular en 17 partidos y ha encontrado cariño para poder disfrutar de una segunda juventud a sus 29 años: «Me siento feliz aquí, me siento querido, muy a gusto en el día a día en la rutina, no solo los días de partido, un acierto fichar por el Albacete», añadió.