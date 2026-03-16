Ancelotti convoca a Vinicius y Endrick en la última lista de Brasil antes del Mundial

Carlo Ancelotti ha convocado a Vinicius y a Endrick, entre otros jugadores, para la última lista de Brasil antes del Mundial. La selección brasileña se medirá en dos amistosos a Francia y Croacia en el que es el último parón por selecciones antes de la gran cita mundialista.

Vinicius es el único madridista en la lista de Ancelotti, que no puede contar con Militao o Rodrygo por lesión. Por su parte, Endrick, que pertenece al Real Madrid pero está cedido en el Olympique de Lyon, es convocado por Ancelotti, por lo que se demuestra que esa cesión al equipo francés le ha venido muy bien al jugador.

No está en la lista Neymar, gran foco en Brasil por si volvería a la selección de Brasil, y eso que la lista es de 26 convocados. Ancelotti ha dejado claro que sólo convocará para el Mundial 2026 a los futbolistas que «estén al 10% de sus condiciones físicas».

A su vez, el ex entrenador del Real Madrid ha destacado que quiere probar a nuevos jugadores que no conoce personalmente, antes de definir la lista final de convocados. Es el caso de Endrick, por ejemplo. En la convocatoria no están futbolistas que sí se espera que estén en el Mundial, pero que ahora están lesionados. Son los casos, por citar algunos, de Militao, Caio Henrique, Vanderson, Bruno Guimaraes o Estevao.

Brasil jugará ante Francia en Boston (Estados Unidos) y contra Croacia en Orlando (también Estados Unidos) el 26 y 31 de marzo respectivamente. Es la última ventana de selecciones antes del Mundial. La próxima convocatoria de Ancelotti con Brasil será ya la definitiva para el Mundial.

Convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool-GBR), Bento (Al-Nassr-KSA) y Ederson (Fenerbahçe-TUR).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus-ITA), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal-GBR), Ibáñez (Al-Ahli-KSA), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG-FRA) y Wesley (Roma-ITA).

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea-GBR) Casemiro (Manchester United-GBR), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Itthad-KSA) y Gabriel Sara (Galatasaray-TUR).

Delanteros: Endrick (Lyon-FRA), Gabriel Martinelli (Arsenal-GBR), Igor Thiago (Brentford-GBR), Joao Pedro (Chelsea-GBR), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Matheus Cunha (Manchester United-GBR), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-GBR) y Vinícius Junior (Real Madrid-ESP).