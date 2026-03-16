Ancelotti y el motivo del cambio del Real Madrid: «La vieja generación…»

Carlo Ancelotti vive días de asueto en Brasil a la espera de coronarse como el mejor entrenador de la historia con el Mundial 2026 y, mientras tanto, sigue muy de cerca a su Real Madrid. El entrenador italiano ha hecho un repaso a la actualidad del equipo blanco en una entrevista en la que ha dejado claro que apuesta por el Real Madrid contra el Manchester City y también ha desvelado el mensaje que le mandó a Valverde después de su partido homérico en la ida disputada en el Bernabéu.

Carlo Ancelotti es voz autorizada para hablar del Real Madrid y por ello siempre que se pronuncia hay que escuchar. El seleccionador de Brasil ha vuelto a tener palabras de cariño para el club blanco y su presidente, Florentino Pérez. «Tengo recuerdos fantásticos del muy largo período en el Madrid y un cariño extraordinario por el club y por la gente que trabaja allí. Ahora estoy en otro proyecto y lo vivo con la misma intensidad», apuntó.

«Cuando el Madrid juega un partido, estoy pendiente, no solo para ver a los brasileños, también para ver al Madrid y ayudar a que gane. Después del partido contra el Manchester City, felicité al club y al presidente», dijo en una entrevista en la que también ha dejado claro que el club blanco pasará contra el Manchester City. «Sí, va a pasar. Tiene que defender bien y tener equilibrio», predijo el técnico, que también dejó claro que la condición indispensable es que «juegue Valverde».

Ancelotti también desveló en una entrevista concedida a Radio Marca que mandó un mensaje a Valverde después del histórico partido del uruguayo en la ida de los octavos de final de la Champions League. «No me sorprendió, por algo salvé mi carnet de entrenador… pero los tres goles sí, fue increíble. Le mandé un mensaje», dijo antes de desvelar el mensaje. «Le dije: ‘Una pena que no tengas el pasaporte brasileño’».

Ancelotti y el nuevo Real Madrid

Carlo Ancelotti también ha hablado sobre su Real Madrid campeón de la Decimocuarta y Decimoquinta con el nuevo Real Madrid y el cambio generacional que ha existido dentro del vestuario. El ahora seleccionador de Brasil ha defendido el nuevo proyecto y ha dejado claro que esto no sólo se explica con el cambio de Mbappé por Kroos.

«El fútbol cambia con pocas cosas y con eso cambia la química. No es solo a nivel ambiental, no es solo cambiar a Kroos por Mbappé. Ese mismo año sale Nacho, Carvajal se lesiona y Modric juega menos. La vieja generación que había creado un ambiente fantástico en el vestuario ya no está y tiene que entrar una nueva generación de futbolistas que tiene que meter carácter, personalidad y ejemplo», contó durante su intervención.

Carlo Ancelotti también explicó que «eso no se hace con un clic, necesita tiempo. La llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes como la de Kroos y Nacho, un ambiente diferente». También quiso defender a la estrella francesa y ensalzar sus números goleadores. «Lo hizo fantásticamente, haciendo 50 goles más o menos, y el equipo tuvo dificultades para conquistar títulos porque el fútbol son pequeños detalles y cuando cambias algo, no siempre puede salir bien», cerró.