Filtran la primera petición de Mourinho a Florentino para ganar las elecciones del Real Madrid

En Inglaterra aseguran que José Mourinho habría pedido a Florentino Pérez el fichaje de Mateus Fernandes para el Real Madrid. El futbolista del West Ham es una de las gangas de este mercado de fichajes y Manchester United y PSG siguen de cerca al centrocampista de 21 años que es representado por Jorge Mendes. El jugador portugués, que no estará en el Mundial 2026, está tasado en alrededor de 90 millones de euros después de convertirse en una de las sensaciones de la Premier League.

El Real Madrid 2026-2027 echa a andar este lunes 8 de junio después de la victoria de Florentino Pérez en las elecciones celebradas el domingo. El presidente más laureado de la historia del club lo seguirá siendo otros cuatro años más tras obtener el 65% de los votos (21.741) por el 35% de Enrique Riquelme, que se llevó el 11.814 de los votos. Así que, con esta garantía que le han dado los socios, Florentino Pérez iniciará el nuevo proyecto de cara a la próxima temporada.

Uno de los líderes del nuevo Real Madrid será un José Mourinho que incluso participó a través de un vídeo en la fiesta de celebración de Florentino Pérez que tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes en un hotel cercano al Bernabéu. El fichaje del entrenador portugués será anunciado en las próximas horas y será presentado a lo largo de esta semana. En los próximos días también se oficializarán los fichajes de Dumfries y Konaté, además del regreso de Nico Paz.

La petición de Mourinho a Florentino

Desde Inglaterra también han informado de una nueva petición de José Mourinho a Florentino Pérez tras su victoria en las elecciones. Concretamente, el diario The Sun ha publicado que el entrenador portugués quiere para el Real Madrid a Mateus Fernandes, un centrocampista de 21 años que ha impresionado en los últimos meses en el West Ham y que está a la venta después del descenso del club inglés.

Mateus Fernandes, que está valorado en 50 millones, se ha convertido en los últimos meses en uno de los centrocampistas más prometedores del mundo y suele desempeñar una función como pivote. En la última temporada en la Premier League, en un año difícil para su equipo, ha disputado un total de 42 partidos en los que ha anotado cinco goles y repartido cinco asistencias.

Sus buenas actuaciones, pese al descenso de su equipo, y su juventud han hecho que otros equipos como el United o el PSG estén en la lucha para hacerse con los servicios de un futbolista que estaría tasado en 92 millones de euros. De cara a su fichaje por el Real Madrid, podría decantar la balanza que Mateus Fernandes es representado por Jorge Mendes y su agencia Gestifute. El diario AS avanzó en su día que el futbolista gusta a Mourinho y en Inglaterra ya hablan de una petición a Florentino Pérez.