Uno se queda sin calificativos a la hora de ponerle categoría a lo que está haciendo un Federico Valverde que encadena cinco goles en los tres últimos partidos del Real Madrid. Y qué dianas. La del Celta valió tres puntos en el minuto 94, le hizo tres al Manchester City para firmar una actuación de leyenda que jamás se olvidará por Chamartín y contra el Elche puso la tranquilidad con un tanto lleno de calidad y de muy bella factura.

La realidad es que Valverde goza de un momento de forma espectacular y ha sido capaz de levantar a un Real Madrid que, por enésima vez esta temporada, parecía que iba a la deriva tras encadenar dos derrotas seguidas en Liga. El charrúa, el Junito del Siglo XXI, como le define Arbeloa, es el alma de los blancos en el momento clave de la temporada.

Fran García se merece mucho más

No se está siendo justo con Fran García. Se debe decir. Hasta el pasado miércoles, solo había jugado tres minutos desde la llegada de Arbeloa, pero cuando se le necesitó respondió. Se ha sentido desplazado, casi la cuarta opción para el lateral izquierdo, pero cómo ha respondido. Cuajó 45 minutos muy buenos ante el City y fue de los mejores en los 90 que jugó contra el Elche. Sin Mendy y con la duda de Carreras, apunta a titular contra los de Guardiola en el Etihad.

Con siete canteranos

El Real Madrid terminó el encuentro contra el Elche con siete canteranos en el terreno de juego. Carvajal, capitán, Diego Aguado, Fran García, César Palacios, Manuel Ángel, Dani Yáñez y Gonzalo García. Arbeloa no va de farol y sí apuesta por La Fábrica.

El gol del año

Arda Güler cerró la victoria del Real Madrid contra el Elche con un gol desde 60 metros. Un tanto que puso en pie a un Bernabéu que se echaba las manos la cabeza tras ver la genialidad que acababa de hacer el joven jugador turco ante los ilicitanos.

10 bajas

Si lo de Valverde no es normal para bien, lo de las lesiones que tiene el Real Madrid no lo es para mal. Nueve ausencias por lesión tuvo Arbeloa ante el Elche, a las que hay que sumarle la sanción de Mastantuono. El último en caer fue Asencio, que se quedó fuera de la convocatoria por precaución. No es compatible con el querer competir por la Liga y la Champions este número de bajas.

Recuperar a Camavinga

Es importante para el Real Madrid recuperar a un Camavinga que no termina de romper y cada vez hay más dudas dentro del club de si lo acabará haciendo. De hecho, si su rendimiento no cambia de manera radical, este verano será uno de los principales candidatos a hacer las maletas para dejar la entidad madridista. Ante el Elche, donde fue titular jugando en el centro del campo, no estuvo a la altura… otra vez. Su error en el gol de los ilicitanos es el fiel reflejo de su momento.

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