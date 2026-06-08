Y ahora, Mourinho

Y tras las elecciones, Mourinho. El portugués será oficialmente en las próximas horas nuevo entrenador del Real Madrid. Firmará para las tres próximas temporadas y llegará a la capital de España este martes. El luso lleva trabajando a pleno rendimiento como técnico madridista desde hace varias semanas y las reuniones con la dirección deportiva han sido constantes. Ahora se intensificarán, pero ya de forma presencial.

La segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid ya es una realidad. El portugués llega con plenos poderes. El nuevo entrenador blanco gozará de una autoridad que no han tenido sus antecesores en los últimos años. El luso ha exigido y el club ha respondido. Se acabaron los intocables y Mourinho tendrá libertad para sentar en el banquillo a cualquier futbolista si considera que es lo mejor para el equipo. Sí, incluidos Vinicius y Mbappé. Uno más que el otro.

Su llegada supone un cambio importante tanto en el banquillo como en la idea futbolística del equipo. Porque sí, aunque durante años se ha intentado presentar a Mourinho como un técnico exclusivamente defensivo, la realidad es muy diferente. Al portugués le gustan los equipos agresivos, verticales y capaces de castigar cualquier error del rival. Quiere intensidad, ritmo alto y transiciones rápidas. Sus jugadores deben atacar con decisión y llegar al área rival en pocos toques.

Eso sí, existe una condición innegociable para Mourinho: el equilibrio. Ninguno de sus equipos ha triunfado sin una estructura sólida detrás. El nuevo entrenador del Real Madrid entiende el fútbol desde el orden colectivo y la disciplina táctica. No es casualidad que sus dos primeras incorporaciones sean Konaté, un central de primer nivel, y Dumfries, un lateral derecho de enorme recorrido. A partir de ahí, concede libertad a los futbolistas diferenciales para decidir los partidos en los últimos metros. Una filosofía que encaja perfectamente con una plantilla plagada de talento ofensivo.

Un regreso al pasado

El regreso del portugués también obliga a mirar al pasado. Porque la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid cambió la historia reciente del club. Cuando aterrizó en el verano de 2010, el conjunto blanco acumulaba años de frustraciones europeas y veía cómo el Barcelona de Guardiola dominaba el fútbol mundial. Su misión era devolver la competitividad a una plantilla que había perdido la costumbre de pelear por todo. Y lo consiguió.

Durante tres temporadas, Mourinho transformó al Real Madrid en una máquina competitiva. Ganó una Copa del Rey, una Supercopa de España y, sobre todo, una Liga histórica en la temporada 2011-12. Aquel equipo alcanzó los 100 puntos y marcó 121 goles, registros que marcaron una época. Cristiano Ronaldo, Benzema, Özil, Di María, Marcelo, Sergio Ramos, Pepe o Xabi Alonso formaron parte de una plantilla que todavía hoy ocupa un lugar privilegiado en la memoria del madridismo.

Además, el portugués devolvió al Real Madrid a las semifinales de la Champions. El conjunto blanco alcanzó tres consecutivas bajo su mando y sentó las bases de la dinastía europea que años después conquistaría cinco entorchados continentales en menos de una década. Muchos dentro del madridismo consideran que Mourinho fue el arquitecto de aquella reconstrucción.

Ahora regresa para escribir un nuevo capítulo. Con más experiencia, más títulos y la misma personalidad que le convirtió en una de las figuras más influyentes del fútbol moderno. El Real Madrid vuelve a abrirle las puertas del Santiago Bernabéu y Mourinho asume de nuevo el reto más exigente de todos. La segunda era del portugués ya ha comenzado.