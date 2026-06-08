El primer futbolista del Real Madrid que felicita a Florentino Pérez por su victoria electoral

Florentino Pérez seguirá como presidente del Real Madrid. Su candidatura ganó de forma clara a la de Enrique Riquelme con un 65% de los votos, un triunfo que le hará estar otros cuatro años más al frente del club blanco. Una vez oficializados los resultados, las reacciones no se han hecho esperar. El primer futbolista actual del Real Madrid que ha felicitado a Florentino Pérez ha sido Dean Huijsen.

El jugador español, que está de vacaciones al no haber sido convocado por Luis de la Fuente para el Mundial, publicó de madrugada una foto en su cuenta de Instagram en la que está con Florentino Pérez. Corresponde a su presentación como jugador del Real Madrid, hace ahora un año. Además, la acompañó con un corazón blanco en esa publicación.

Así, Huijsen ha sido el primer futbolista de la actual plantilla que ha felicitado de esta forma a Florentino Pérez. Horas antes del cierre de las urnas, fue Raúl Asencio el que abiertamente se posicionó con el actual presidente, ya reelegido en las urnas. El defensor canario no esperó ni a que hubiera el resultado oficial para mostrar su apoyo a Florentino.

Así, Huijsen tuvo este gran detalle con Florentino Pérez una vez confirmada su victoria electoral. El actual presidente consiguió el triunfo con 21.741 votos, lo que representa un 65%. Enrique Riquelme se llevó el 35%, sumando 11.814 votos. Ejercieron su derecho al voto 33.555 socios, la segunda mayor cifra de la historia en unas elecciones del Real Madrid. Además, Florentino Pérez logró un pleno en las mesas electorales: ganó en todas y cada una de las que había, 60 en total.

Durante la campaña, Pérez aseguró que no vendería un club que continuará siendo de sus socios y además cerró tres fichajes: la vuelta de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu, el de Konaté, ex defensa del Liverpool, y el de Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, por el que pagará los 20 millones de euros de su cláusula.