Camavinga ‘presume’ de brazalete y Vinicius le aplaude: «El capitán»

Eduardo Camavinga lució el brazalete de capitán del Real Madrid en la segunda mitad del partido amistoso ante el Schalke 04. El francés no fue titular en el último encuentro de pretemporada del conjunto merengue, pero ingresó tras el descanso y ejerció la capitanía del Real Madrid con la salida del terreno de juego de Courtois, Vinicius Junior y Fede Valverde. Camavinga ha destacado una imagen con el brazalete de capitán en una recopilación de fotos compartida en su cuenta de Instagram.

Uno de los primeros en comentar ha sido el segundo capitán del Real Madrid, Vinicius Junior. «El capitán», ha añadido el brasileño a la publicación del galo, con el que mantiene una estrecha relación de amistad. Ambos no coincidieron sobre el césped del Veltins-Arena de Gelsenkirchen, lo que provocó que Camavinga portara el brazalete durante los segundos 45 minutos del choque.

El francés, que había sido titular en los cinco encuentros anteriores de la pretemporada (incluidos los partidos ante Alcorcón y Leganés), partió desde el banquillo en el sexto y último amistoso de la preparación. La irrupción de Bernardo Silva en los dos últimos encuentros y el gran nivel mostrado por Arda Güler, todo ello sumado al regreso de Jude Bellingham, hacen peligrar la titularidad de Eduardo Camavinga de cara al debut en Liga ante el Espanyol.

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El internacional galo dispondrá de una semana de entrenamientos para convencer a José Mourinho para ser de la partida en el RCDE Stadium este sábado. A su favor juega la duda de Aurelien Tchouaméni, que no ha estado disponible durante toda la pretemporada y que podría abrir un hueco en el once titular para Eduardo Camavinga. Se espera que Tchouaméni llegue al estreno oficial de la temporada ante el Espanyol, aunque el Real Madrid no correrá riesgos con una de sus piezas clave en la medular.

Camavinga inicia su sexta temporada en el Real Madrid

La temporada 2026/27 será la sexta de Eduardo Camavinga en el Real Madrid. El centrocampista francés aterrizó con 18 años de edad en los últimos días del mercado de fichajes veraniego de 2021. Tras despuntar en el Stade Rennes de la Ligue 1, el jugador de origen angoleño fue una de las apuestas del conjunto merengue para iniciar el relevo en el centro del campo.

Pese a dejar destellos de su potencial, como en las Champions League conquistadas en 2022 y 2024, Eduardo Camavinga no ha terminado de ‘romper’ en el centrocampista que imaginaba el Real Madrid cuando acometió su fichaje. El galo sigue siendo un jugador joven a sus 23 años, especialmente en una posición en la que la madurez y la experiencia son un factor importante. La llegada de José Mourinho puede suponer un impulso para Eduardo Camavinga en su gran objetivo de triunfar con la camiseta del Real Madrid.