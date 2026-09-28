El detalle de Shakira en su sexto concierto en Madrid: invita a Linda Caicedo a hacer la ‘Caminata’ y posa con una camiseta de Colombia

Shakira sigue con su residencia europea en Madrid, con los 12 conciertos que celebra en la capital, y para el que ha sido el sexto concierto en la capital, ha contado con la presencia de lujo de Linda Caicedo. La jugadora del Real Madrid formó parte del inicio del concierto, acompañando a la cantante hacia el escenario. Además, la futbolista le regaló una camiseta de Colombia, con el dorsal 18 que luce tanto con su selección como con el conjunto blanco.

La futbolista del Real Madrid irrumpió en el concierto como una de las VIPs, puesto que hizo la popular Caminata de la Loba que da inicio al concierto. No era la única deportista, puesto que también estaba la karateka y campeona olímpica en Tokio 2020. Eso sí, la colombiana aparecía justo al lado de la artista, formando parte de la primera fila de estrellas que acompañaba a Shakira hacia el escenario.

En el sexto concierto de Shakira de los 12 que dará en Madrid, Linda Caicedo fue una de las personalidades que acompañó a la artista hacia el escenario, en el arranque del show. Una Caminata que se ha convertido en uno de los momentos más icónicos y que combina VIPs con fans, al igual que en su día sucedía con la casita de Bad Bunny.

En este concierto, Caicedo obsequió a la cantante con una camiseta de la selección de Colombia. Aprovechando que el Real Madrid disputó su partido el sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad, Linda asistía el domingo al Iberdrola Music, situado en el madrileño barrio de Villaverde, para ver en directo el sexto espectáculo de la principal exponente de la música latina en nuestro país.

Un concierto en el que el artista invitado fue Manuel Turizo, también colombiano, y que cantó con Shakira el tema Copa vacía, incluido en el álbum Las mujeres ya no lloran de la cantante. El sábado, otro futbolista también compatriota de Shakira, Johan Mojica, acudía al concierto y le obsequiaba con otra camiseta de la selección tricolor.