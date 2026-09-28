Mourinho regresa con deberes

José Mourinho necesitaba este parón para trabajar, pero lo afrontará con buena parte de la plantilla lejos de Valdebebas. De los 15 internacionales que salieron inicialmente con sus selecciones, 13 siguen concentrados después de los regresos anticipados de Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté. El técnico tendrá poco margen para ensayar con el equipo completo y mucho trabajo por delante para recuperar jugadores antes de que vuelva la competición.

La derrota en el derbi dejó al Real Madrid en una posición incómoda. Es cuarto en Liga con 15 puntos, por detrás del Atlético y del Betis, ambos con 16, y a seis del Barcelona, que ha ganado sus siete partidos. Mourinho debe encontrar respuestas en el juego, pero también gestionar una enfermería que condiciona sus opciones, especialmente en defensa.

Valdebebas, pendiente de los lesionados

Los futbolistas lesionados continuarán sus planes de recuperación durante el parón. Militao sigue trabajando para regresar después de una ausencia larga; Rodrygo y Mendy también tienen programas específicos. Tchouaméni, que se perdió parte de la preparación estival, dispone de estas semanas para mejorar su puesta a punto. Los días libres del resto de jugadores se combinarán con seguimiento y trabajo individualizado, según sus necesidades.

A ellos se suman ahora Mbappé y Konaté. El parte médico del delantero confirma una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. En el caso del central, el club ha comunicado una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha. El Real Madrid no ha fijado un plazo oficial de regreso para ninguno de los dos, por lo que su disponibilidad dependerá de cómo evolucionen en los próximos días con la mirada puesta en el Villarreal. Fede Valverde también está de baja tras sufrir un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo durante el derbi.

Recuperar jugadores y reconstruir el equipo

La falta de internacionales limitará el trabajo táctico colectivo, aunque Mourinho podrá aprovechar los entrenamientos para evaluar a los futbolistas disponibles y recurrir a canteranos si necesita completar el grupo. Después habrá que integrar a los internacionales según vayan regresando y valorar quién está en condiciones de jugar. El técnico reclama compromiso a sus futbolistas durante todo el día; este parón pondrá a prueba esa exigencia.

El primer examen llegará el sábado 10 de octubre, a las 21:00 horas, contra el Villarreal en el Bernabéu. Para entonces, Mourinho espera haber recuperado efectivos y, sobre todo, disponer de un equipo más sólido que el que se marchó al parón tras perder en el Metropolitano.