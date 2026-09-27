Tebas y su obsesión con Florentino: uno de cada cinco mensajes en redes son para criticar al presidente del Real Madrid

Javier Tebas tiene una obsesión con Florentino Pérez. No puede vivir sin mencionarle para criticarle. El presidente de la Liga, sin ningún disimulo, rompe todo criterio de neutralidad que exige su cargo y atiza continuamente al del Real Madrid, sea por lo que sea. Una obsesión que le lleva a que uno de cada cinco mensajes que escribe en sus redes sociales, en los últimos cuatro años, sea sobre Florentino Pérez.

El presidente de la Liga vive en una fijación continua contra el Real Madrid. Lo hecho esta semana, con mensajes contra el presidente de la entidad blanca, no es otra cosa que confirmar lo que lleva haciendo en los últimos años. El «amigo» de Laporta, como le llamó el presidente culé, vive por y para criticar al Real Madrid y a su presidente.

De todos los mensajes que ha escrito Javier Tebas en su cuenta de X (antigua Twitter) desde 2023, el 20% de ellos va dirigido contra Florentino Pérez, ya sea para llamarle por su nombre, para definirle con sus motes totalmente fuera de lugar o para insultarle. Es decir, uno de cada cinco mensajes que escribe en los últimos cuatro años va sobre el Real Madrid y su presidente.

Así se recoge en el análisis que han hecho desde La Galerna y donde se comprueba a la perfección, gracias a este estudio, la enfermiza obsesión de Tebas contra Florentino y todo lo que tenga que ver con el Real Madrid. Hablamos del presidente de la Liga, el mismo que tiene que guardar neutralidad por ser el representante de todos los clubes, pero el que también calla cuando son otros los equipos. En el caso del Barcelona es muy claro: cuando los culés se quejan de los árbitros, el valiente Tebas guarda silencio y no se queja de nada.

Los mensajes contra Florentino Pérez, su directiva o el Real Madrid en su conjunto se repiten continuamente. Este mismo domingo hay otro más, aprovechando la información de un periodista para insultarle (algo que se ha adaptado ya con normalidad cuando debería ser un escándalo) y decir que el calendario del fútbol «está llegando al límite».

Como explican en La Galerna, el Barcelona es mucho menos nombrado por Tebas, el «amigo» de Laporta. Son hasta ¡tres veces menos! que al Real Madrid y además en la mayoría de los casos es en un tono amable, además de para recoger las actuaciones que la Liga ha hecho en el caso Negreira.