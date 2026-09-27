El Real Madrid quiere olvidar su borrón en la Liga Endesa de los ‘veteranos de guerra’

La pelota naranja vuelve a rodar en la casa del rey. El Real Madrid a la Liga Endesa con el objetivo de olvidar el borrón de la pasada temporada. Los blancos, ahora con Pedro Martínez en el banquillo, debutan este domingo contra Unicaja Málaga en el Palacio (19:00 horas).

Se reencontrarán con una afición que todavía tiene el regusto amargo de la inesperada eliminación frente a La Laguna Tenerife en la primera ronda de los play-offs a principios del pasado mes de junio y que estará ahí un año más para llevar en volandas a los suyos hacia la reconquista liguera.

Pese a la pérdida de talento general en la ACB (en verano emigraron jugadores como Mario Hezonja y Trey Lyles del Real Madrid, Jean Montero y Sergio de Larrea del Valencia, David DeJulius de UCAM Murcia…), las plantillas se han reforzado en su mayoría con veteranos de guerra, expertos en la competición que no se lo pondrán nada fácil a los blancos.

El Real Madrid busca la trigesimonovena Liga que ni siquiera llegó a pelear hasta el final la pasada temporada. Después de una fase regular inmaculada en la que obtuvo el liderato matemático en la jornada 29, es decir, cinco antes del cierre, los blancos se dejaron ir en esas últimas fechas para centrarse en los play-offs y en la Final Four de la Euroliga y luego fueron incapaces de reengancharse al campeonato doméstico.

A la derrota en la final contra Olympiacos se sumaron las lesiones de los tres pívots (Edy Tavares, Usman Garuba y Alex Len) y el Real Madrid sucumbió ante un Tenerife que le venció en sus dos partidos como local. La eliminación supuso terminar la temporada sin títulos y, en consecuencia, el despido de Sergio Scariolo y la marcha de la anterior directiva, encabezada por el Chacho Rodríguez.

El Real Madrid ya ha hecho reset reforzándose en todas sus líneas, salvo la de base. Pedro Martínez contará con un trío que permitirá una mayor dosificación de Facu Campazzo al contar con dos unos de gran nivel como Andrés Feliz y Théo Maledon. El técnico madridista también cuenta con un perímetro poblado con Sergio Llull, que iniciará su vigesimoprimera temporada en el Real Madrid, Alberto Abalde, Max Shulga y Nick Smith Jr. como escoltas y Timothé Luwawu-Cabarrot, Gaby Deck y Gabriele Procida en la posición de alero. Y también con un gran despliegue interior: Mikael Jantunen, Chuma Okeke, Jaime Pradilla, Olivier Sarr, Damian Jones y Tavares.

Esos 16 soldados tratarán de hacer frente a las amenazas de los rivales. El top 8 estará más discutido que nunca en esta Liga porque todos los equipos que están llamados a pelear por arriba tienen estrella. Para empezar, el Real Madrid recibirá a un Unicaja que, además de con Txus Vidorreta en el banquillo, cuenta con Willy Hernangómez tras salir del Barcelona. Pero también se medirá a un Joventut Badalona con Ricky Rubio y Nico Laprovíttola, al Valencia con Nikola Mirotic o al Baskonia con Kenneth Faried. Arranca una ACB llena de veteranía.