El Real Madrid repite sus pecados de la pasada temporada y cae contra Dubai en su debut europeo

El Real Madrid cayó contra Dubai Basketball en su debut en la Euroliga tras repetir algunos de sus errores que le lastraron en sus salidas durante la pasada temporada, en la que cosechó 13 derrotas como visitante (78-77). Los de Pedro Martínez se desconectaron en el tramo final del partido y desperdiciaron una ventaja de seis puntos al no ser capaces de anotar en los últimos tres minutos. Andrés Feliz, héroe en la final de la Supercopa ante Olympiacos, falló este jueves la canasta decisiva.

Tras otro encuentro con el marcador ajustado hasta la última posesión, esta vez la tostada cayó del lado del equipo de Xavi Pascual. Un Dwayne Bacon estelar (24 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 31 de valoración) resultó imparable para los pívots del Real Madrid, que sí hicieron un buen trabajo defensivo frente a Kabengele y Toko Shengelia (0/10 entre ambos en tiros de dos).

El físico dubaití y su acierto en jugadas clave como el triple definitivo de McKinley Wright superaron el esfuerzo madridista. Los hombres más persistentes de Pedro Martínez fueron Théo Maledon, reivindicándose de su irregular primera temporada (11 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 16 de valoración), y Damian Jones, que hizo por momentos lo que Edy Tavares no logró con Bacon (10 tantos, 5 capturas y 12 créditos).

Apenas siete días después de su duelo en la semifinal de la Supercopa, Dubai y Real Madrid buscaron la forma de sorprenderse en una primera parte ajustada de baloncesto. Esta vez no fue en Abu Dabi, sino en la sede habitual de los dubaitís, el Coca Cola Arena. Un escenario cuyo atrezo aún llama la atención en una competición histórica como la Euroliga, con Míchel Salgado, con la camiseta del equipo local y no del que marcó su carrera futbolística, como invitado más reconocible.

El Real Madrid despierta a tiempo

La puesta en escena del subcampeón de Europa fue similar a la del anterior enfrentamiento, pero con diferencias claras. El Real Madrid supo reaccionar más rápido a su mal comienzo y se levantó de un parcial de 15-7 de salida, con un gran Bacon que empezaba a hacer pupa en la pintura (ocho puntos en el primer cuarto y 13 en la primera parte). El Real Madrid lograría igualar, pero cinco tantos seguidos de Shengelia daban a Dubai el tanteo inicial (20-16).

Mikael Jantunen y Timothé Luwawu-Cabarrot elevaron el ritmo anotador en un segundo cuarto de dominio blanco. Al Real Madrid le comenzaron a entrar los triples que demanda el estilo de Pedro Martínez e igualaron en acierto a Dubai, castigando sus cinco pérdidas. Así, llegó a su máxima ventaja con un parcial de 0-11 antes del descanso (33-44), al cual respondían Bacon desde la línea de personal y Kabengele de tres, nuevamente, sobre la bocina.

Y Dubai salió del vestuario con la inercia positiva con la que se marchó al mismo, con un 9-0 de arranque en la segunda parte (14-0 contando los cinco dígitos anteriores). Elie Okobo se desperezó con dos canastas sobre Facu Campazzo y los de Pascual le daban la vuelta al marcador apoyándose en Bacon. El americano parecía imparable y el Real Madrid trataba de igualar fuerzas con los mejores minutos de Jones en cancha.

No le valió para evitar llegar abajo al último acto (63-62) ni para corregir su déficit en el rebote: 35-24 entonces. Jantunen volvió a dar poderío a los blancos en un duelo físico. De hecho, el finlandés salió mal parado de una caída con Kabengele y, al levantarse, anotó la canasta que les daba cierto respiro a seis minutos del final (65-70).

Bacon impulsa al Dubai

Se sentó dolorido tras la acción y luego regresó, pero le relevó en ataque un Feliz. El cuadro madridista se ha acostumbrado a la irrupción del dominicano, que no tuvo fortuna en el trágico desenlace. Éste correspondió a la tónica del back to back con una sucesión de rebotes que se escapaban de las manos, pérdidas, fallos, pero sobre todo igualdad entre ambos equipos.

El caso es que el Real Madrid pasó en menos de tres minutos de mandar (71-77) a estar por debajo a 51 segundos del final. No volvería a anotar. Campazzo fallaba en la primera oportunidad de los blancos y la defensa dos a uno de Pedro surtía efecto en la respuesta dubaití. Los últimos 10 segundos corrieron demasiado rápido para un Feliz que se lío y, cuando quiso resolver, ya tenía varios hombres de blanco encima.

Tras esta primera derrota, a los de Pedro Martínez les esperan otras dos salidas la próxima semana en la primera doble jornada de esta Euroliga. Primero Anadolu Efes en Estambul y luego Hapoel Tel Aviv, pero en Bulgaria con motivo del conflicto en Oriente Medio. Toca reset en el Real Madrid, que regresa a casa después de diez días en Emiratos Árabes Unidos con sabor agridulce pese al triunfo en la Supercopa.