Pedro Martínez desbloquea un nuevo Real Madrid

La llegada de Pedro Martínez ha desbloqueado al Real Madrid. Sólamente dos partidos han hecho falta para comenzar a ver en el equipo blanco la «mentalidad» y la «cultura» que su nuevo director de orquesta está intentando inculcar. Una filosofía de situar al grupo «por encima de todo» que el técnico catalán destacó por encima incluso del triunfo en su rueda de prensa tras levantar el primer título de la temporada. Su primero como madridista: la nueva Supercopa de la Euroliga.

En buena medida, gracias a esa frescura que ha aportado el ex entrenador del Valencia Basket al vestuario blanco, el Real Madrid rompió, por fin, en Abu Dabi una racha que ya estaba causando estragos en las mentes de los jugadores que presenciaron cada una de las seis derrotas consecutivas en las últimas finales que el equipo había disputado a partido único.

Euroliga 2024 (con Panathinaikos como vencedor), Supercopa 2024 (Unicaja Málaga), Copa del Rey 2025 (Unicaja), Supercopa 2026 (Valencia), Copa 2026 (Baskonia) y Euroliga 2026 (Olympiacos). Una maldición que concluyó con una victoria de campeonato contra, precisamente, el verdugo del Real Madrid en la última de esas seis finales: el equipo griego, vigente campeón de Europa.

944 días y tres entrenadores han tenido que pasar para que Pedro Martínez devuelva la sonrisa, especialmente a los que las sufrieron: Facu Campazzo, Edy Tavares, Sergio Llull, Gaby Deck, Alberto Abalde… y un Rudy Fernández que, desde su nuevo prisma, celebró como uno más en el Etihad Arena. «No he hablado con los jugadores de la temporada pasada», decía el catalán en su comparecencia previa al viaje a Emiratos Árabes. Cuatro días después, el Real Madrid pasó página de un duro año en blanco.

La fortaleza del grupo

Por encima del triunfo, una nueva cultura que ya transmite el campeón de la nueva Supercopa sobre el parqué: «Ha sido una victoria coral. Ayer pasó algo similar (en semis contra Dubai Basketball). Eso, a mí personalmente, me da buenas sensaciones: que cada día haya jugadores que se sientan importantes. Si te dicen que tienes que ganar una final europea con problemas de faltas, te pones en lo peor. Hemos sido capaces de, jugando bien en equipo, sobreponernos a jugadores muy importantes. Esa es mejor noticia incluso que haber ganado: que estemos creando esa mentalidad y esa cultura de que el equipo está por encima de todo».

El catalán se refirió concretamente a una situación que se originó en la segunda parte y a la que el Real Madrid no sólo fue capaz de hacer frente, sino que además permitió lucirse a los suplentes, si es que esa palabra existe en el vocabulario de Martínez. «El momento clave ha sido en el tercer cuarto (…) Edy (Tavares) ha hecho faltas, Tim (Luwawu-Cabarrot) también se ha cargado (ambos tenían cuatro ahí). Ha sido un ejercicio de supervivencia», afirmó.

«Olympiacos ha tenido una oportunidad muy buena de coger una ventaja y de que nosotros ahí perdiéramos la concentración. Los triples de Gaby Deck, acciones muy ganadoras de Théo Maledon, de Jaime Pradilla, de Mikael Jantunen… También ha estado muy bien Damian Jones, que ha suplido muy bien a Edy», enumeró un Pedro que, si con algo se queda, es con el crecimiento que ya, a finales de septiembre, ha mostrado su nueva plantilla en el Etihad Arena.