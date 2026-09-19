Pedro Martínez y la llamada de Florentino tras ganar la final: «Estaba muy feliz después de una temporada difícil»

Pedro Martínez atendió a los medios tras la victoria del Real Madrid en la final de la Supercopa de la Euroliga contra el Olympiacos. En su comparecencia, el entrenador madridista destacó por encima de «haber ganado» el hecho de «ser capaces de, jugando bien en equipo, sobreponerse a la ausencia de jugadores importantes», como Edy Tavares, MVP del partido, o Timothé Luwawu-Cabarrot, que jugaron desde el tercer cuarto a una falta de la expulsión. También reveló la llamada del presidente del club blanco, Florentino Pérez, quien «estaba muy feliz después de una temporada difícil».

«Muy feliz de ganar este título. En primer lugar, porque muchas veces das más valor cuando ganas una competición contra grandes equipos y en esta competición estuvimos cuatro de los mejores ocho o 10 que hay en Europa. Para nosotros es muy importante porque trabajamos duro en nuestra pretemporada, con muchos jugadores nuevos, y para mí es bueno ver la mentalidad de mis jugadores, cómo creían en lo que hacen», comenzó Pedro Martínez.

«Sí, estoy completamente de acuerdo», contestó al ser cuestionado si este título respondía a la exigencia que supone ser entrenador del Real Madrid y reveló una llamada con Florentino Pérez: «He estado hablando ahora mismo con nuestro presidente. Estaba muy feliz después de una temporada difícil. Es bueno para nosotros, individualmente y como equipo».

«Espero que nos dé más energía para seguir trabajando porque ahora es cuando empezamos la temporada. Hay que mejorar, como Olympiacos y todos los equipos que han participado. No es suficiente y tenemos que mejorar. Por ejemplo, hoy no jugamos bien el último cuarto. Tenemos que tener un mejor conocimiento entre entrenadores y jugadores. En el futuro los equipos van a mejorar y tenemos que hacer lo mismo», añadió.

«Nosotros consideramos que la temporada empezó ayer. La pretemporada celebramos que la habíamos acabado antes de viajar aquí. Lo que estoy es contento de la mentalidad que están teniendo los jugadores en el día a día, que están creyendo en lo que hacemos y jugando con muchísimo esfuerzo. Se llevan muy bien entre ellos. Creo que tienen una muy buena química interna, por lo que veo cuando estamos en el hotel o antes y después de los entrenamientos. Eso me hace pensar que, con trabajo, vamos a seguir mejorando. Es un buen inicio para la confianza», explicó.

«Si hubiéramos perdido, mañana vamos a descansar, pero el lunes tenemos que entrenar y hacerlo lo mejor posible. Esto está muy bien. Estamos celebrando el presente, pero debemos ser conscientes de que llevamos poco tiempo juntos y que tenemos que mejorar», insistió el técnico catalán. El Real Madrid se quedará en Abu Dabi, sede de la Supercopa, ya que el próximo jueves debuta en la Euroliga contra Dubai Basketball, su rival en semis.

«Ha sido un ejercicio de superviviencia»

«Tenemos una plantilla muy larga y todos los jugadores son importantes. Los que han jugado hoy y ayer. Los necesitamos a todos para una temporada muy exigente en la cual vamos a jugar más de 90 partidos. Necesitamos que estén todos con confianza y sintiéndose importantes. El momento clave ha sido en el tercer cuarto, cuando Olympiacos ha empezado muy bien, nos ha dominado, robando balones… Hemos perdido el control que teníamos en la primera parte. Edy ha hecho faltas, Tim (Luwawu-Cabarrot) también se ha cargado… Ha sido un ejercicio de supervivencia», aseguró el catalán.

«Olympiacos ha tenido una oportunidad muy buena de coger una ventaja y que nosotros ahí perdiéramos la concentración. Los triples de Gaby Deck, acciones muy ganadoras de Théo Maledon, de Jaime Pradilla, de Jantunen… También ha estado muy bien Damian Jones, que ha suplido muy bien a Edy. Estoy muy contento porque me parece muy merecido el MVP de Tavares. No todo son estadísticas y lo que él nos ha ayudado condicionando el juego, trabajando en defensa, corriendo a contraataque… Ha tenido un impacto brutal, pero las faltas le han condicionado», apostilló acerca de su pívot.

El equipo por encima de todo

«Realmente, todos han estado muy bien. Sergio Llull ha metido un triple muy importante… Ha sido una victoria coral. Ayer pasó algo similar. Eso, a mí personalmente, me da buenas sensaciones. Que cada día haya jugadores que se sientan importantes. Si te dicen que vamos a ganar una final europea con problemas de faltas, te pones en lo peor. Hemos sido capaces de, jugando bien en equipo, sobreponernos a jugadores muy importantes. Esa es mejor noticia incluso que haber ganado. Que estemos creando esa mentalidad y esa cultura de que el equipo está por encima de todo», sentenció.

Antes, Tavares transmitió su felicidad por ganar al lado de Pedro: «Estoy muy feliz de ganar con Pedro, alguien que confió en mí cuando no era nadie». «Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Era un partido que no sabías por dónde iba, muy ajustado, con muchos altibajos. Hice la primera falta en los primeros minutos. Cuando el equipo gana, todo el mundo gana. Da igual que hagas siete puntos. Si el equipo gana, todo el mundo sale ganando. Me podía haber tocado tanto a mí como a cualquiera. Estaríamos felices todos. Lo importante es que el equipo siga progresando», dijo Tavares, preguntado por el MVP.