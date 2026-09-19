Convocatoria del Atlético contra el Real Madrid: vuelve Julián Álvarez a una lista sin Barrios y Sorloth

Simeone avisó. «Julián Álvarez nos acompañará», dijo. Dicho y hecho. El argentino vuelve a una convocatoria tras dos partidos ausente por su lesión muscular. La segunda parte de la afirmación del Cholo todavía está por ver. «Veremos si juega de inicio o para la segunda parte». Sea como sea, el delantero ya está disponible y entra en la lista de convocados para recibir al Real Madrid, de ella se caen Barrios y Sorloth por lesión.

Dos bajas importantes, especialmente la del canterano. Son las únicas después de que Julián Álvarez completara con normalidad la última sesión previa al derbi junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, su titularidad está en el aire. Por motivos físicos y anímicos. Por venir de lesión y por la magnitud del partido. El derbi, con lo inflamable que es, más para un delantero divorciado de su afición.

El escenario es un arma de doble filo porque no existe mejor día para reivindicarse y lanzar un primer mensaje de reconciliación. Por el momento, para el partido estará disponible después de ejercitarse como uno más, algo que no hizo a lo largo de la semana. El propio Simeone tampoco aclaró la titularidad o no de Julián.

«Nos va a acompañar y después decidiremos si inicia de titular o lo hace en el segundo tiempo», dijo el Cholo. Jonathan David emerge como alternativa, pues su adaptación al Atlético se ha consolidado con dos goles en los dos últimos partidos. Ante Osasuna dio fluidez al juego y presencia en el área, lo que se le pide a un ‘9’. El Atlético necesita un delantero para ser feliz.

Convocatoria del Atlético