La convocatoria del Real Madrid contra el Atlético: Mourinho se lleva a todos los disponibles

José Mourinho ha convocado a 24 jugadores para el derbi que enfrentará al Real Madrid contra el Atlético este domingo en el Metropolitano. El encuentro, correspondiente a la séptima jornada de Liga, comenzará a las 16:15 horas. El entrenador portugués se lleva a todos los futbolistas disponibles para uno de los partidos más importantes de la temporada.

El Real Madrid afrontará el derbi sin Militao, Mendy y Rodrygo. Los tres futbolistas continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no aparecen en una convocatoria sin grandes sorpresas. Mourinho mantiene el bloque de los últimos encuentros y cuenta con numerosas alternativas en todas las líneas.

Tchouaméni vuelve a estar entre los elegidos después de ser titular contra el Elche. El centrocampista francés continúa sumando minutos para recuperar su mejor estado físico tras la lesión. También viaja Thiago, que se mantiene en la dinámica del primer equipo y aporta una opción más en una medular formada por siete jugadores.

Un derbi de máxima exigencia

El Real Madrid visita este domingo el Metropolitano para disputar un derbi de máxima exigencia contra el Atlético. Los blancos llegan segundos con 15 puntos, dos más que el conjunto rojiblanco, y necesitan ganar para seguir el ritmo del Barcelona. El equipo de Mourinho afronta el encuentro después de sufrir más de lo esperado para vencer al Elche, mientras que Simeone recupera a Julián Álvarez para una cita marcada por la intensidad, la rivalidad y la importancia de la clasificación.

Convocatoria del Real Madrid