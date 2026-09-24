La vuelta al mundo de Vinicius: más de 32.000 km para jugar tres partidos

El parón de selecciones siempre es motivo de preocupación para los clubes y el Real Madrid es uno de ellos. El equipo de José Mourinho sufrió hasta 15 salidas de internacionales durante las próximas semanas para cumplir sus respectivos compromisos para sus países. Uno de los que más sufrirá las consecuencias será Vinicius, que sin duda dará casi la vuelta al mundo para jugar apenas tres partidos amistosos.

Hasta 652 minutos ha acumulado en este inicio de temporada, siendo titular en los ocho partidos con el conjunto blanco. Una carga a la que ahora se le va a acumular el cansancio de tener que viajar largas horas con Brasil. Desde el pasado domingo en el derbi, Vinicius apenas ha tenido unos días de recuperación antes de poner rumbo al primer destino para encontrarse con Ancelotti. La primera parada es nada más y nada menos que Australia, el punto más lejano de España en el planeta.

Concretamente, el brasileño cogió un avión para desplazarse desde Madrid a Townsville. Obligado a hacer escala, el viaje es de prácticamente un día entero y recorriendo 16.356 kilómetros entre ambos aeropuertos. Allí disputará el primer amistoso contra Australia este viernes a las 12:00 hora española. Luego tendrá que permanecer en el país para jugar el segundo partido el próximo martes a la misma hora.

Hasta ese momento era como estaría planificado en la FIFA. Disputar dos partidos y de vuelta con los clubes, pero la última modificación de fusionar los parones de septiembre y octubre ha hecho que se pueda disputar un tercer partido. En el caso de Vinicius, el trayecto se alarga con creces. Desde Australia se dirigirá a Brasil y luego a la India para jugar un partido en Calcuta. El viaje es de cerca de otras 20 horas y una distancia de 7.864 kilómetros.

El sábado 3 de octubre disputaría el último amistoso y de ahí volvería a España para volver con Mourinho y preparar el partido del 10 de octubre contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Aproximadamente unos 8.576 kilómetros y doce horas de vuelo. En total, Vinicius recorrería 32.796 kilómetros, lo que equivale al 81,24% de la circunferencia de la Tierra. Toda una vuelta al mundo que recorrerá junto con otros como Endrick y Raphinha y que pone en el foco el gran riesgo que correrán para jugar partidos en los que no hay nada en juego.