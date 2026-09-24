Alcaraz: «Estoy sufriendo cuando veo los partidos del Real Madrid porque nunca se sabe lo que va a pasar»

Carlos Alcaraz es un madridista más, y lo siente como muchos. El tenista español, que ya está en Londres preparándose para la Laver Cup, habló sobre su preocupación por el Real Madrid y el rumbo que está teniendo en este inicio de temporada. Una reflexión en la que quiso ser sincero sobre el nivel de los de José Mourinho y cómo está viendo los últimos partidos.

«Ahora mismo veo que otros equipos lo están haciendo mejor. En el Real Madrid hay grandes jugadores con talento. Como equipo sé que pueden hacerlo mejor, pero debe pulir algunas cosas», comentó el murciano, que participará por tercera vez en el equipo europeo. Alcaraz siempre ha sido un invitado de honor en el Santiago Bernabéu. Estuvo presente varias veces en el palco presidencial y conoce bien la exigencia que debe tener un deportista, ya sea en el tenis o vistiendo la camiseta blanca.

«Ahora mismo sufro viendo los partidos porque nunca sabes qué va a pasar. Yo diría que hace falta un poco más de intensidad», añadió Alcaraz, que está entrenando en el O2 Arena desde esta semana. Sobre el torneo también confesó su expectación después de su caída en US Open: «Es mi primera vez en Londres este año y tengo muchas ganas. Eché de menos levantar el título el año pasado, así que haré todo lo que pueda para recuperarlo. Será un gran reto para mí», declaró en Stats Perfom.

Carlos Alcaraz es uno de los madridistas que piden a gritos que el Real Madrid vuelva a levantarse. Los pinchazos ante Betis y Atlético han enfriado el entusiasmo y son algunos los jugadores que han quedado señalados por no rendir como se esperaba de ellos. Después del parón de selecciones, afrontan un mes complicado compaginando Champions y liga con el Clásico en el horizonte. El tenista pide más intensidad al Real Madrid, y a los de José Mourinho no les queda otro camino qe subir la marcha para reconducir una situación que se ha vuelto crítica.