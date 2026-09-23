¿Qué lleva Carlos Alcaraz en la muñeca? El curioso dispositivo que utiliza para mejorar su entrenamiento

Carlos Alcaraz ha vuelto a compartir un nuevo carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram y, entre imágenes de su día a día, hay un detalle que no ha pasado desapercibido: una llamativa pulsera negra con pequeños detalles metálicos que lleva en la muñeca. No es un simple accesorio ni una pulsera más de las que suelen acompañar a los deportistas. Se trata de Whoop, un dispositivo pensado para monitorizar diferentes parámetros relacionados con el descanso, la recuperación y la actividad física. Una tecnología que el tenista utiliza para conocer mejor cómo responde su cuerpo después de los entrenamientos y partidos y que se ha convertido en una herramienta más dentro de su preparación deportiva.

Una pulsera que no es un reloj inteligente

A simple vista, la Whoop que lleva Carlos Alcaraz puede confundirse con una pulsera deportiva convencional. Sin embargo, tiene una diferencia fundamental: no incorpora pantalla. No está pensada para consultar la hora, leer notificaciones o mirar estadísticas durante el entrenamiento, sino para recoger datos de manera constante y analizarlos posteriormente a través de su aplicación.

El dispositivo está diseñado para llevarse prácticamente las 24 horas del día y registra información relacionada con la frecuencia cardiaca, el sueño, la respiración, el estrés, la temperatura de la piel o el nivel de oxígeno en sangre, dependiendo del modelo y de las funciones disponibles. El actual Whoop 5.0, además, cuenta con una autonomía de más de 14 días.

¿Para qué la utiliza Carlos Alcaraz?

El propio Alcaraz explicó en enero de 2026 que este tipo de tecnología le ayuda a controlar el descanso, los entrenamientos y la carga física. Es precisamente ahí donde Whoop adquiere especial interés para un tenista profesional, sometido a temporadas muy largas, viajes constantes y partidos que pueden exigir esfuerzos muy diferentes.

Uno de los principales indicadores de Whoop es Recovery, que intenta determinar hasta qué punto el organismo está preparado para afrontar el día, teniendo en cuenta diferentes variables fisiológicas y el descanso. La aplicación utiliza los datos recopilados para ofrecer recomendaciones personalizadas sobre recuperación y actividad.

Esto permite, por ejemplo, interpretar que después de un partido especialmente exigente puede ser más conveniente priorizar recuperación y descanso que añadir otra sesión intensa de entrenamiento.

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La carga de cada entrenamiento también queda registrada

Otro de los conceptos clave es Strain, la métrica con la que Whoop cuantifica la carga cardiovascular y muscular acumulada durante una actividad y a lo largo del día. La puntuación va de 0 a 21 y tiene en cuenta factores como la frecuencia cardiaca, el tiempo de ejercicio y determinados datos del entrenamiento de fuerza.

Para un jugador de tenis, esto puede resultar especialmente interesante porque no todos los entrenamientos ni todos los partidos generan el mismo desgaste. Whoop permite relacionar la intensidad de la actividad con el estado de recuperación y establecer objetivos de esfuerzo diarios. No se trata simplemente de saber cuántas horas ha entrenado Alcaraz, sino de conocer qué carga ha supuesto ese trabajo para su organismo.

El sueño es otra de sus grandes funciones

El descanso ocupa también una parte importante del sistema. Whoop analiza las diferentes fases del sueño y calcula las necesidades de descanso a partir de factores como el sueño acumulado, la actividad realizada durante el día y los patrones de descanso anteriores.

Para un deportista de élite, estos datos pueden servir para ajustar horarios y hábitos después de jornadas especialmente intensas. La aplicación ofrece además recomendaciones personalizadas relacionadas con el momento de acostarse, despertarse y recuperar el sueño perdido.

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¿Cuánto cuesta la Whoop que lleva Alcaraz?

Actualmente, WHOOP funciona mediante membresía, que incluye el dispositivo y el acceso a sus funciones y análisis. En España, la opción Whoop One cuesta 199 euros al año, mientras que Whoop Peak asciende a 264 euros anuales y Whoop Life a 399 euros al año. Las diferentes modalidades incluyen distintos dispositivos y funciones.

El Whoop 5.0 se puede adquirir con diferentes correas. En la tienda española, las SuperKnit parten de 49 euros, las SportFlex cuestan 59 euros y algunas versiones más especiales, como las Meridian, alcanzan los 129 euros.

Por qué no siempre puede llevarla durante los partidos

La utilidad de Whoop para entrenar no significa que pueda utilizarse siempre durante la competición. En el Open de Australia 2026, Alcaraz tuvo que quitarse la pulsera antes de disputar su partido de octavos de final contra Tommy Paul, después de que la jueza de silla detectara el dispositivo bajo la muñequera. El motivo está relacionado con las restricciones sobre dispositivos que pueden transmitir datos o facilitar comunicación externa durante los partidos.

Alcaraz ya había utilizado la Whoop en encuentros anteriores de aquel torneo y, tras tener que retirarla, resumió su utilidad precisamente en tres conceptos: descanso, entrenamiento y control de la carga física.