El impresionante velero de casi 30 metros vinculado a la realeza holandesa que ha hecho escala en Gijón

El puerto deportivo de Gijón ha recibido estos días una visita poco habitual: el Aphrodite, un espectacular velero holandés de casi 30 metros de eslora que ha llamado la atención por sus dos enormes mástiles, sus 17 velas y una historia estrechamente relacionada con una familia vinculada a la Casa Real de los Países Bajos. La embarcación llegó a Asturias mientras regresaba de pasar el verano navegando por aguas de Mallorca e Ibiza y buscó refugio ante el temporal del Cantábrico. Su presencia en Gijón ha vuelto a despertar la curiosidad por un barco privado construido en los años noventa, convertido hoy en un exclusivo yate y que incluso ha contado entre sus pasajeros con el rey Guillermo Alejandro.

Un velero de 30 metros que no pasa desapercibido

El Aphrodite es un bergantín de bandera neerlandesa construido en 1994 en Lemmer, en los Países Bajos. Sus dimensiones explican buena parte de las miradas que ha despertado durante su estancia en el puerto gijonés: tiene alrededor de 30 metros de eslora, unos 7 metros de manga y dos grandes mástiles que se elevan sobre la embarcación. Su aparejo está compuesto por 17 velas, con una superficie total de 383 metros cuadrados cuando navega a vela.

El barco fue diseñado originalmente como una embarcación de lujo destinada al alquiler en el mar de Frisia y el Báltico. Con el paso de los años cambió de propietario y de función. En 2016 pasó a manos de sus actuales dueños y desde entonces se utiliza como yate privado, recorriendo diferentes zonas de Europa, incluido el Mediterráneo.

Propiedad de una familia relacionada con la Casa Real holandesa

Una de las grandes curiosidades del Aphrodite está precisamente en quién lo utiliza. La identidad de sus actuales propietarios no se ha hecho pública, aunque distintas informaciones señalan que se trata de una familia de los Países Bajos relacionada con la monarquía holandesa.

La relación con la realeza no se queda únicamente en una vinculación familiar o social. Según explicó en 2024 el capitán del barco, Jan Rebel, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos ha estado a bordo del Aphrodite. El propio Rebel llegó entonces a bromear asegurando que el único español que podría subir al barco sería Juan Carlos I.

Una embarcación pensada para navegar con poca tripulación

A pesar de sus dimensiones, el Aphrodite destaca por la facilidad con la que puede manejarse a vela. La información oficial de SAIL Amsterdam señala que, con viento favorable, puede alcanzar los 8 nudos, aproximadamente 15 kilómetros por hora, y que las velas pueden prepararse manualmente en unos 30 minutos con apenas dos marineros experimentados.

Su aparejo es una auténtica muestra de ingeniería náutica tradicional. Entre todos sus cabos y líneas suma alrededor de 3,4 kilómetros, mientras que sus 383 metros cuadrados de superficie vélica permiten que el barco mantenga una marcada vocación marinera incluso cuando navega lejos de la costa.

Actualmente, el Aphrodite cuenta con una tripulación de cinco personas. Su capitán, Jan Rebel, ya conocía Gijón, puesto que el barco había hecho escala allí en 2024 por otro episodio de mal tiempo.

De Mallorca e Ibiza a Gijón por el temporal

La llegada de septiembre encontró al Aphrodite regresando hacia los Países Bajos después de pasar todo el verano entre Mallorca e Ibiza. El plan de la tripulación era regresar a su puerto de origen, en Lemmer, pero el estado de la mar en el Cantábrico obligó a modificar temporalmente la ruta.

El velero entró en el Puerto Deportivo de Gijón el 16 de septiembre y quedó convertido rápidamente en uno de los grandes reclamos para quienes paseaban por la zona. Sin embargo, su estancia se prolongó más de lo previsto: una inspección de Capitanía Marítima detectó deficiencias relacionadas con la seguridad y el barco quedó inmovilizado hasta que fueran subsanadas.

El objetivo de la tripulación es continuar después su viaje rumbo a Ámsterdam, mientras este llamativo yate privado sigue siendo una de las embarcaciones más singulares que han pasado estos días por el puerto asturiano.