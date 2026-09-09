Así es el superyate del príncipe saudí que ha llegado a Ibiza: 70 metros y más de 70 millones de euros

Ibiza vuelve a convertirse en escenario de algunas de las embarcaciones más espectaculares del Mediterráneo. Entre ellas se encuentra estos días el Nourah of Riyad, un imponente superyate de 70 metros de eslora que pertenece al príncipe saudí Turki bin Mohammed bin Fahd y cuyo valor se estima en más de 70 millones de euros. La embarcación, construida por Yachtley en 2008 y posteriormente remodelada, ha pasado por Ibiza durante los últimos días antes de continuar su recorrido por el Mediterráneo. Pero detrás de su aspecto de palacio flotante existe una historia mucho menos idílica: en 2020, el barco sufrió un accidente en Grecia y llegó a volcar en un muelle, teniendo que ser reflotado y recuperado antes de volver a surcar las aguas.

Un gigante de 70 metros que ha hecho escala en Ibiza

La presencia de grandes yates forma parte ya del paisaje habitual de Ibiza durante los meses de verano. Sin embargo, no todas las embarcaciones pasan desapercibidas y el Nourah of Riyad es una de ellas. Sus 70 metros de eslora hacen que destaque incluso entre los grandes superyates que llegan cada temporada a la isla.

De hecho, los registros de movimientos marítimos confirman que el barco realizó varias entradas y salidas de Ibiza durante los primeros días de septiembre. El 4 de septiembre llegó a Ibiza Magna, donde permaneció hasta el día 6, antes de poner rumbo hacia Antibes.

Construido en 2008 por el astillero Yachtley, el barco fue sometido posteriormente a una importante remodelación. En 2012 se le añadieron cinco metros de longitud, además de una nueva plataforma de baño y un club de playa, hasta alcanzar sus actuales 70 metros. El diseño exterior e interior lleva la firma del diseñador británico Donald Starkey.

Propiedad de un príncipe saudí

El nombre del propietario añade todavía más interés a la embarcación. El Nourah of Riyad pertenece al príncipe Turki bin Mohammed bin Fahd, miembro de la familia real saudí y descendiente directo del rey Fahd.

Su relación con este barco, además, tiene cierta historia. El actual Nourah of Riyad no es la primera embarcación que lleva este nombre. Antes existió otro yate de 40 metros construido en 1987, también relacionado con la familia, antes de que llegara la versión actual, mucho más grande y sofisticada.

Más de 70 millones de euros en el mar

Hablar del Nourah of Riyad implica hacerlo también de sus dimensiones económicas. El valor estimado de la embarcación supera los 70 millones de euros, una cifra que la sitúa entre los grandes símbolos del lujo náutico. Una valoración publicada anteriormente situaba su precio en torno a los 70,7 millones de euros.

Y el coste de tener un barco de estas características no termina en su adquisición. Su mantenimiento requiere una tripulación numerosa, combustible, revisiones técnicas, seguros y todo tipo de servicios. Algunas estimaciones especializadas sitúan los gastos anuales de funcionamiento del Nourah of Riyad entre cuatro y siete millones de dólares, una cantidad que da una idea del desembolso que supone mantener operativo un superyate de estas dimensiones.

Un palacio flotante con cine privado

El interior del barco está pensado para funcionar como una auténtica residencia de lujo sobre el mar. El Nourah of Riyad puede alojar hasta 14 pasajeros en siete camarotes, mientras que cuenta con espacio para una tripulación de hasta 18 personas.

Entre sus elementos más llamativos se encuentra un cine privado con capacidad para nueve personas, además de un ascensor y distintos detalles destinados a elevar al máximo la experiencia a bordo. Entre ellos figuran accesorios de baño chapados en oro, una muestra del nivel de lujo con el que fue concebido.

La remodelación de 2012 también transformó la zona exterior. La incorporación de una plataforma de baño y un club de playa amplió las posibilidades del barco para disfrutar del mar sin necesidad de abandonar la embarcación.

19 nudos para recorrer el Mediterráneo

A pesar de sus enormes dimensiones, el Nourah of Riyad también cuenta con unas prestaciones que le permiten desplazarse con facilidad por las aguas mediterráneas. Está equipado con dos motores Caterpillar y puede alcanzar una velocidad máxima de 19 nudos, mientras que su velocidad de crucero ronda los 13 nudos.

Su tonelaje bruto alcanza las 1.531 toneladas y dispone de un casco de acero acompañado de una superestructura de aluminio. También puede almacenar alrededor de 190.000 litros de combustible, una capacidad acorde con las distancias que puede recorrer.

El sorprendente naufragio que forma parte de su historia

Pero si hay un episodio que hace especialmente singular la trayectoria de este superyate es el accidente que sufrió en Grecia. En marzo de 2020, el Nourah of Riyad volcó en un muelle debido, según los registros especializados, a un problema relacionado con el mantenimiento.

La imagen de un barco de 70 metros recostado sobre un muelle está muy lejos de las habituales fotografías que acompañan a los superyates. La embarcación tuvo que ser reflotada y posteriormente sometida a los trabajos necesarios para recuperar su operatividad.