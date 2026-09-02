Así es el yate de Tita Thyssen que ahora puedes alquilar: lujo, arte y hasta 60.000 euros por semana

El Mata Mua, el espectacular motovelero de Carmen Cervera, es mucho más que un yate de lujo. Con sus casi 40 metros de eslora, sus espaciosos salones, sus camarotes y una decoración marcada por la pasión de la baronesa Thyssen por el arte, la embarcación se convirtió durante años en uno de los escenarios habituales de sus veranos. Su propio nombre remite a una de las obras más conocidas de Paul Gauguin y también a una historia muy ligada a la vida de Tita Cervera. A bordo de este barco, adquirido por la baronesa a comienzos de los años 2000 y completamente reformado, el lujo se mezcla con el gusto personal de su propietaria, desde los detalles inspirados en el cuadro hasta la particular distribución de sus estancias.

Un yate con nombre de obra de arte

Si hay algo que hace reconocible al barco de la baronesa Thyssen incluso antes de conocer sus características, es su nombre: Mata Mua. No se trata de una elección casual. El nombre procede del célebre cuadro de Paul Gauguin que Carmen Cervera llegó a considerar una de las piezas más especiales de su colección.

La expresión, procedente del maorí, significa «érase una vez» y está relacionada con la visión de Gauguin de la Polinesia. El pintor buscaba en Tahití ese paraíso alejado de la civilización que había convertido en una de sus grandes obsesiones. Décadas después, ese mismo nombre acabaría asociado a uno de los bienes más personales de Tita Thyssen.

La elección encaja además con la estrecha relación de la baronesa con el mundo del arte. El barco no se limita a llevar el nombre del cuadro: su decoración también incorpora referencias a él, convirtiendo el interior en una especie de homenaje flotante a la pintura.

Casi 40 metros de lujo sobre el Mediterráneo

El Mata Mua es un motovelero de aproximadamente 38,5 metros de eslora, construido originalmente en acero y concebido para combinar la estética clásica de un velero con las comodidades de una embarcación de lujo. Fue botado a comienzos de los años noventa y posteriormente sometido a una importante reforma.

Su diseño exterior corrió a cargo de Diana Yacht Design, mientras que los interiores fueron ideados por el diseñador holandés Lemmer. El resultado es una embarcación pensada para disfrutar del mar sin renunciar a los espacios propios de una residencia de lujo: grandes salones, varios camarotes para invitados y zonas reservadas para la tripulación.

La distribución permite alojar a un grupo reducido de personas con un nivel de privacidad y comodidad muy alejado del concepto tradicional de barco. Se habla de cuatro camarotes dobles y de espacio para varios miembros de la tripulación.

Una decoración muy reconocible

Entrar en el Mata Mua supone encontrarse, también en el interior, con el universo estético de su propietaria. La decoración está marcada por el color y por diferentes referencias artísticas, con una presencia especialmente evidente del cuadro de Gauguin que da nombre al barco.

Entre los detalles más curiosos aparecen cojines y elementos decorativos inspirados en Mata Mua, además de referencias a la colección artística de Carmen Thyssen repartidas por diferentes estancias. Incluso los espacios más inesperados del barco cuentan con guiños al gusto de la baronesa por el arte.

El barco que acompañó a Tita durante sus veranos

La historia del Mata Mua está estrechamente relacionada con la vida familiar de Carmen Cervera. La baronesa adquirió la embarcación en 2001 y decidió reformarla por completo. Su marido, el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, falleció en 2002, antes de poder ver terminado el proyecto.

Con el paso de los años, el motovelero se convirtió en uno de los escenarios habituales de los veranos de Tita Thyssen. La embarcación apareció en numerosas fotografías junto a la baronesa y sus hijas, especialmente durante sus estancias en la costa española.

En septiembre de 2019, por ejemplo, Carmen Cervera abrió las puertas del barco para un reportaje familiar en el que aparecía junto a sus hijas Carmen y Sabina. Aquellas imágenes mostraban precisamente la faceta más privada del yate: no sólo como símbolo de lujo, sino como espacio familiar para pasar los meses de verano.

De barco privado a escenario mediático

El Mata Mua también ha formado parte de algunos de los episodios más llamativos de la vida pública de Tita Cervera. Su cubierta llegó incluso a convertirse en escenario de una de las imágenes más comentadas relacionadas con la situación fiscal de la baronesa: agentes de la Guardia Civil acudieron al barco para entregarle una notificación de Hacienda, una escena que posteriormente tuvo una enorme repercusión mediática.

La embarcación, además, ha tenido diferentes amarres a lo largo de los años. Barcelona fue uno de sus puntos habituales, aunque también se la pudo ver en otros enclaves del Mediterráneo. En 2019, el yate llegó incluso a Puerto Banús, en Marbella, donde quedó atracado junto a otras grandes embarcaciones asociadas a grandes fortunas.