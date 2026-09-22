Mohamed VI reaparece desmejorado y tambaleándose en Rabat a dos días de las elecciones y con la mirada puesta en Ceuta

Mohamed VI de Marruecos ha reaparecido en Rabat con motivo de los actos religiosos celebrados por el 28º aniversario del fallecimiento de su padre, el rey Hassan II. El monarca, de 63 años, ha participado en la ceremonia celebrada ante el mausoleo de Mohammed V, en una de sus contadas apariciones públicas de los últimos meses. Las imágenes difundidas del acto muestran al soberano acompañado por su hijo mayor y heredero, Moulay El Hassan, su hermano, el príncipe Moulay Rachid, y su sobrino, el príncipe Moulay Ahmed. Durante la ceremonia, las imágenes televisadas muestran al rey con un semblante serio y desplazándose con dificultad.

La reaparición de Mohamed VI se produce después de varias semanas con una agenda pública especialmente reducida. El monarca había sido visto por última vez el 24 de agosto, cuando presidió en el Palacio Real de Rabat una ceremonia religiosa con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma. Antes de aquella aparición había participado, a finales de julio, en los actos de la Fiesta del Trono con motivo del aniversario de su llegada al poder. La escasa presencia pública del rey durante este periodo ha alimentado diferentes informaciones y especulaciones sobre su estado de salud, aunque las imágenes de este lunes vuelven a poner el foco en su aspecto físico y en su movilidad.

🇲🇦 Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a présidé lundi à Rabat, une veillée religieuse commémorant le 28ème anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II. pic.twitter.com/EHTC5CpOOL — Le360 (@Le360fr) September 21, 2026

Durante la ceremonia celebrada en Rabat, Mohamed VI encabezó la comitiva hasta el lugar donde se encuentra enterrado su padre, en un acto de carácter estrictamente religioso y solemne. A su lado estuvieron las principales figuras de la línea sucesoria de la monarquía alauí. Su hijo mayor, Moulay El Hassan, ocupa el primer puesto en la línea de sucesión al trono, mientras que el príncipe Moulay Rachid, hermano del actual monarca, mantiene también un papel destacado dentro de la Familia Real marroquí. La escena tuvo lugar en un contexto especialmente relevante para el país, apenas dos días antes de las elecciones legislativas previstas para este miércoles 23 de septiembre.

La salud de Mohamed VI lleva tiempo bajo el foco debido a sus apariciones cada vez menos frecuentes. El monarca, cabe destacar, fue diagnosticado hace años de sarcoidosis, una enfermedad autoinmune crónica. Según la información recogida por Libertad Digital, el diagnóstico se produjo después de episodios de arritmias cardíacas que requirieron intervenciones quirúrgicas en 2018 y 2020. La existencia de esta enfermedad, sin embargo, no permite determinar por sí sola la causa de las dificultades de movilidad que se observan en las imágenes de este lunes.

La actividad pública de Mohamed VI se ha reducido notablemente en comparación con otros periodos de su reinado. Este verano, el rey participó en los actos de la Fiesta del Trono y posteriormente reapareció el 24 de agosto para la celebración religiosa por el nacimiento de Mahoma. Entre ambas apariciones transcurrió prácticamente un mes sin imágenes públicas del monarca. Esta menor exposición ha provocado que cada una de sus apariciones sea seguida con especial atención tanto dentro como fuera de Marruecos.

En esta ocasión, además, su reaparición coincide con un momento político de especial relevancia para Marruecos. El país celebra este miércoles sus elecciones legislativas, de las que saldrán los 395 diputados de la Cámara de Representantes durante los próximos cinco años. El sistema político marroquí reserva al rey importantes atribuciones en la configuración del Ejecutivo, entre ellas la designación del jefe de Gobierno a partir del partido que obtiene el primer puesto y la supervisión de determinadas áreas consideradas estratégicas. La jornada electoral llega también marcada por la situación en la frontera con Ceuta y la circulación de mensajes en redes sociales que planteaban nuevos intentos de entrada irregular en la ciudad autónoma coincidiendo con los comicios.