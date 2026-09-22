Sergio Ramos visita Maranello y se pone en manos del jefe de diseño de Ferrari para configurar su nuevo coche

El exdefensa del Real Madrid y del Sevilla FC, Sergio Ramos, ha vuelto a acaparar todas las miradas del mundo del motor tras compartir en sus redes sociales las imágenes de su reciente viaje a Italia. Lejos de conformarse con un recorrido turístico habitual, el futbolista sevillano se adentró en el legendario Centro Stile de Maranello, la sede neurálgica de Ferrari, con el objetivo de dar vida al que promete ser el nuevo e impresionante integrante de su garaje.

Lo verdaderamente extraordinario de esta visita no radica únicamente en su presencia en la fábrica transalpina, sino en la identidad de su anfitrión. Ramos fue recibido personalmente por Flavio Manzoni, Chief Design Officer de la firma italiana y el genio creativo responsable de dar forma a modelos icónicos como el SF90 Stradale, el Roma, el Purosangue o el F80.

Ambos se sentaron frente a trazos conceptuales e impresiones tridimensionales para definir cada detalle del vehículo dentro del programa Atelier/Tailor Made. Este canal de personalización está reservado de manera exclusiva para los clientes más selectos de la marca. Como broche de la jornada, el propio Manzoni le regaló a Ramos un boceto original hecho a mano con las líneas del superdeportivo.

Entre las fotografías compartidas, la atención se centró en una silueta en tono azul que anticipa el futuro coche del futbolista: el espectacular Ferrari 849 Testarossa. Se trata del sucesor directo del SF90 Stradale y la nueva cumbre de la gama de producción de Maranello. Su apartado mecánico es pura ingeniería de vanguardia, al combinar un motor V8 biturbo de 4.0 litros con tres motores eléctricos que entregan una potencia total de 1.050 CV. Cuenta además con tracción integral a la carta y una velocidad punta que supera los 330 km/h.

El valor de esta joya supera holgadamente el medio millón de euros antes de añadir opciones. Sin embargo, al tratarse de un encargo supervisado por el propio Manzoni, la factura final se incrementará sensiblemente debido a la selección de materiales exclusivos, molduras en fibra de carbono y colores únicos configurados a medida. Su estética rinde homenaje a los míticos prototipos de carreras de los años 70, como el 512 S, fusionándolos con elementos de aerodinámica tridimensional vanguardista.

Esta adquisición no es un hecho aislado, sino la consolidación de un idilio de largo recorrido entre Sergio Ramos y Ferrari. A comienzos de 2026, el sevillano dio la bienvenida a su colección a un imponente Ferrari 12Cilindri, una pieza de puro romanticismo automotriz equipada con un motor V12 atmosférico de 6.5 litros y 830 CV, valorada en más de 440.000 euros. Aquella unidad fue configurada en el clásico color rojo con una banda central negra e interior en piel crema.

La pasión de Ramos por los automóviles abarca un espectro muy diverso en su garaje privado. A lo largo de los años se le ha visto al volante de modelos de altas prestaciones como el Porsche 911 Carrera S, el Porsche Panamera Turbo, el Mercedes-AMG GT o todoterrenos de gran calibre como el Range Rover SVR y el Porsche Cayenne.

Incluso posee una vertiente retro y sentimental dentro de su colección, simbolizada en el simpático Seat 600 personalizado que le regaló su hermano René. Sin embargo, su salto hacia el 849 Testarossa de 1.050 CV representa dar el paso definitivo hacia la hibridación de rendimiento extremo. Sergio Ramos demuestra así que su garaje no sólo alberga caballos de fuerza, sino verdaderas piezas de alta costura sobre ruedas esculpidas junto a los más grandes maestros del diseño mundial.