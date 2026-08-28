Sergio Ramos (40 años): «Hago ayuno intermitente dos o tres veces por semana, entreno sin desayunar y después me tomo un batido de proteína»

Sergio Ramos ha construido buena parte de su trayectoria sobre dos pilares que le han acompañado desde sus primeros años como futbolista profesional: la exigencia y la disciplina. A sus 40 años, el defensa continúa cuidando su estado físico con un plan donde la alimentación y el ejercicio ocupan un papel fundamental.

El futbolista sevillano es uno de los nombres más destacados de la historia del fútbol. Sus años en el Real Madrid y en la selección española le convirtieron en una figura de referencia, con una trayectoria marcada por grandes títulos y momentos decisivos.

Con el paso del tiempo, ha continuado su carrera lejos de los grandes focos europeos, pasando por equipos como el Sevilla y el Monterrey, pero sin abandonar la preparación que siempre ha caracterizado su carrera.

A diferencia de lo que podría pensarse, su rutina no se basa únicamente en entrenamientos intensos. La alimentación también tiene un peso importante y Ramos ha explicado recientemente algunos de los hábitos que mantiene para cuidar su rendimiento físico.

El ayuno intermitente

Entre sus prácticas habituales se encuentra el ayuno intermitente. El propio Sergio Ramos explicaba que recurre a él varias veces durante la semana y que aprovecha esas jornadas para realizar ejercicio antes de ingerir alimentos.

«Hago ayuno intermitente dos o tres veces por semana, entreno sin desayunar y luego me tomo un batido de proteína», señalaba el futbolista. Una rutina que combina el ejercicio en ayunas con una ingesta posterior de proteínas, dentro de una planificación alimentaria que, según sus palabras, mantiene de manera habitual.

Más allá de esta práctica concreta, el defensa también ha hablado sobre la importancia de mantener una alimentación variada. Para él, no se trata simplemente de consumir determinados alimentos, sino de proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para afrontar las exigencias físicas de una carrera deportiva tan prolongada.

En este sentido, Ramos explicaba que durante sus comidas alterna diferentes fuentes de proteínas y otros alimentos. «Ensaladas con pescado y carne», resumía, antes de destacar que «tienes que tener un complemento de equilibrio porque el cuerpo necesita esos nutrientes para el mejor rendimiento».

Las hamburguesas con salsa

El futbolista reconoce que su alimentación cambia cuando llegan las vacaciones y que también encuentra espacio para darse algún capricho.

«Cuando llevas tantos años con tanta disciplina y lo que es una rutina lo has hecho hábito, el cuerpo te lo pide», explicaba. Pero esa misma disciplina también le permite permitirse cierta flexibilidad cuando llega el momento de descansar. «Sin embargo, cuando estás de vacaciones, el cuerpo también te pide algo distinto», añadía.

Entre esos pequeños excesos hay uno especialmente llamativo: la hamburguesa acompañada de una generosa cantidad de mayonesa. Ramos ha reconocido en más de una ocasión su particular afición por esta salsa y explicaba incluso que durante su juventud llegó a recibir un apodo relacionado con ella.

«De joven me llamaban mayo, me flipa esa salsa», confesaba. Su manera de comer la hamburguesa tampoco deja lugar a dudas sobre sus preferencias: «Cojo la hamburguesa y pongo tanta que luego me queda entre el bigote y la barba, parezco Papá Noel».

El marido de Pilar Rubio relativiza así la importancia de saltarse ocasionalmente un plan que mantiene durante buena parte del año. «Si te cuidas durante 29 días, no pasa nada por darte un capricho en ese día restante», comenta entre risas.

El ejercicio, la otra pieza de su preparación

La alimentación es sólo una parte del cuidado físico de Sergio Ramos. A lo largo de su carrera, el entrenamiento ha sido otro de los elementos fundamentales para mantenerse competitivo y afrontar las exigencias de un deporte en el que el rendimiento físico resulta determinante.

Su preparación combina trabajo cardiovascular y ejercicios de fuerza, dos áreas especialmente importantes para un futbolista que necesita mantener resistencia, potencia y capacidad de recuperación. A los 40 años, la constancia adquiere todavía mayor importancia, especialmente después de tantos años sometiendo al cuerpo a las exigencias del deporte profesional.

Como vemos, su filosofía parece resumirse en una idea sencilla: cuidar el cuerpo durante buena parte del tiempo para poder disfrutar ocasionalmente de aquello que más le gusta. Y, en su caso, esa excepción tiene nombre propio: una hamburguesa con mucha mayonesa.