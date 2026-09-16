Es oficial: la Seguridad Social cambia las reglas en 2027 y estos serán los años que necesitarás cotizar para cobrar el 100% de la pensión

Quienes estén pensando en jubilarse el próximo año, tienen una fecha que deben tener muy presente: el 1 de enero de 2027 ya que a partir de ese día van a cambiar algunos de los requisitos que afectan a la jubilación y uno de ellos tiene que ver directamente con lo que acabaremos cobrando. Es decir, se va a tener muy en cuenta que para alcanzar el 100% de la base reguladora ya no serán suficientes los 36 años y 6 meses que se exigen en 2026.

En concreto, el nuevo límite se queda en 37 años cotizados. Son seis meses más que lo que se exige en la actualidad y puede parecer una diferencia pequeña, pero no lo será para aquellos trabajadores que lleguen a la jubilación justo en ese margen. Además, 2027 trae otro cambio ya que cambia la edad de jubilación de nuevo, y los 67 años se convierten en la edad ordinaria para quienes no alcancen una determinada cotización.

Estos serán los años que necesitarás cotizar para cobrar el 100% de la pensión en 2027

En 2026 todavía se puede alcanzar el 100% de la base reguladora acreditando 36 años y 6 meses de cotización. Sin embargo, a partir del 1 de enero esa cifra sube y será necesario completar 37 años. Esto se nota especialmente si pensamos en alguien que se encuentre a pocos meses de cumplir el requisito. Un trabajador con 36 años y 8 meses cotizados supera el periodo exigido en 2026, pero si su jubilación se produce en 2027 con esa misma cotización, en cambio, le faltarán cuatro meses para alcanzar los 37 años y no llegará al 100%.

No significa que no pueda cobrar una pensión. Lo que sucede es que se aplicará el porcentaje que corresponda en función del tiempo que haya cotizado. Otra cifra distinta son los 15 años. Este es el periodo mínimo general para acceder a una pensión contributiva de jubilación, siempre que al menos dos de esos años estén dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento en el que se genera el derecho. Llegar a esos 15 años permite acceder a la pensión si se cumplen los demás requisitos, pero no supone cobrarla al 100%.

La edad de jubilación también cambia en 2027

Además de la importancia de los años cotizados que aumentan el próximo año, también debemos tener en cuenta lo que pasará con la edad de jubilación ya que a este respecto, aparecen otras dos cifras que pueden dar lugar a confusión: 38 años y 6 meses y 67 años. De este modo, en 2026 todavía es posible jubilarse ordinariamente a los 65 años con 38 años y 3 meses cotizados. Y si no se alcanza esa cotización, hay que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Desde 2027, para jubilarse a los 65 habrá que acreditar 38 años y 6 meses o más. En el caso de que se cuente con una cotización inferior, la edad ordinaria será de 67 años. Es importante separar este requisito del anterior. Los 37 años sirven para alcanzar el 100% de la base reguladora, mientras que los 38 años y 6 meses son los que permiten mantener la jubilación ordinaria a los 65. De hecho, una persona podría llegar a los 37 años cotizados y tener derecho al porcentaje completo de su base reguladora, pero no cumplir todavía el periodo necesario para jubilarse ordinariamente con 65 años.

Además, estos cambios hacen que sea especialmente importante comprobar los años y meses que aparecen reconocidos en la vida laboral antes de solicitar la jubilación. No siempre basta con saber aproximadamente cuánto tiempo hemos trabajado, ya que unos pocos meses pueden marcar la diferencia en 2027. Quedarse por debajo de los 37 años afecta al porcentaje de la base reguladora y no alcanzar los 38 años y 6 meses impide acceder a la jubilación ordinaria a los 65. Por eso, quienes estén cerca de retirarse tendrán que fijarse en ambas cifras y no sólo en la edad que tengan en ese momento.

Hay novedades también en el cálculo de la pensión

Y 2027 trae otro dato que deberán tener en cuenta quienes estén cerca de retirarse. Durante ese año continuará avanzando el nuevo sistema para calcular la base reguladora, cuya implantación se hace de forma progresiva. La nueva fórmula correspondiente al próximo año permitirá tomar las 302 bases de cotización de mayor importe de los 304 meses anteriores. En la práctica, esto permite descartar dos mensualidades con bases más bajas dentro de ese periodo.

No hay que confundir esta cifra con la correspondiente a 2028. Será entonces cuando el cálculo avance hasta las 304 mejores bases de un total de 308 meses. Al mismo tiempo continúa la fórmula que toma como referencia los últimos 25 años, ya que la transición entre ambos sistemas no se hace de golpe. Así que si tienes previsto jubilarte en 2027, hay dos cifras que merece la pena recordar. 37 años cotizados para llegar al 100% de la base reguladora y 38 años y 6 meses para poder jubilarte ordinariamente a los 65 años. Si no alcanzas esta última cotización, la edad ordinaria que se aplicará será la de 67 años.