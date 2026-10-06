El Ibex 35 abre con un alza del 0,7% y supera los 19.400 puntos, con el petróleo a menos de 100 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con un avance del 0,66% que le ha llevado a situarse en los 19.427,5 puntos tras cerrar el lunes con una subida del 1,1% que le hizo rozar los 19.300 puntos.

Los mercados siguen hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo y de la evolución del precio del petróleo después de que los países del G7 decidieran el pasado viernes liberar un total de 100 millones de barriles de petróleo crudo y diésel.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 99,8 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 0,7%, hasta los 88,8 dólares por barril.

En España, en el plano macro, el Tesoro Público español espera colocar hoy entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comunicado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 1,6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en julio.

En el ámbito empresarial, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que el banco francés BPCE y Banco Sabadell han llegado a un acuerdo por el cual la entidad gala se ha hecho con un 7% del capital de la firma catalana, al tiempo que se ha comprometido a no superar el 9,99%.

De su lado, BBVA ha informado que ha lanzado una nueva unidad global de inversión dirigida a clientes de medio y alto patrimonio, con la que prevé hacer crecer un 20% anual sus activos bajo gestión apoyándose en su presencia internacional.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este martes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Sabadell (+3%), Rovi (+1,7%), Solaria (+1,6%), Unicaja (+1,48%) y Bankinter (+1,46%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Ferrovial (-1,8%), Acerinox (-1,27%), Repsol (-1,1%) y ACS (-0,4%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas comenzaban la jornada con signo positivo. París subía un 0,2%, mientras que Londres y Milán crecían un 0,6% en la apertura de este martes, y Francfort ganaba un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,121 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años retrocedía hasta el 4,1%.