Colas kilométricas en Lidl para llevarse esta bicicleta eléctrica plegable con 80km de autonomía y motor de 250w

Las bicicletas eléctricas se han convertido en una de las alternativas más interesantes para desplazarse por la ciudad sin depender tanto del coche o del transporte público. Y Lidl vuelve con un modelo perfecto para aquellos que además tienen poco espacio en casa. Se trata de la CRIVIT FoldX 530, una bicicleta eléctrica plegable que destaca por combinar un formato compacto con un motor de 250 W y una batería capaz de ofrecer hasta 80 kilómetros de autonomía.

Esta ebike está disponible actualmente en la tienda online de Lidl por 899,99 euros y cuenta con una valoración de 4,7 estrellas sobre 5 entre los compradores de la web de la cadena, por lo que la satisfacción entre los que ya la tienen es evidente. Uno de los grandes atractivos de esta bicicleta está sin duda en su diseño plegable. La FoldX 530 cuenta con un cuadro de aluminio que puede plegarse para facilitar su almacenamiento y transporte, algo especialmente útil para los que viven en pisos pequeños, quieren guardarla en el maletero del coche o necesitan combinar la bicicleta con otros medios de transporte.

Utiliza ruedas de 20 pulgadas y tiene un tamaño de cuadro de 48 centímetros, mientras que Lidl indica que resulta adecuada para personas con una estatura aproximada de entre 160 y 195 centímetros. Una vez plegada ocupa mucho menos espacio que una bicicleta convencional, aunque conviene tener en cuenta que no es precisamente ligera, pues su peso ronda los 23,3 kilos. En el apartado mecánico es donde esta bicicleta eléctrica de Lidl también quiere marcar diferencias, pues incorpora un motor Ananda M131 de 250 W, situado en el buje de la rueda trasera y con un par máximo de 40 Nm.

La bicicleta plegable perfecta de Lidl

La asistencia eléctrica permite alcanzar una velocidad de hasta 25 km/h, mientras que dispone de tres niveles de asistencia denominados ECO, TOUR y RACE. También cuenta con función de ayuda al empuje y un botón de impulso que puede utilizarse durante unos segundos. Todo ello está pensado para facilitar especialmente los desplazamientos urbanos, donde arrancar, afrontar pequeñas pendientes o recorrer varios kilómetros puede resultar mucho más cómodo con asistencia eléctrica.

Pero si hay una algo que explica en gran medida el interés que está despertando este modelo es su batería. La CRIVIT FoldX 530 utiliza una batería extraíble de 530 Wh, 36 V y 15 Ah, equipada con celdas LG, y Lidl anuncia una autonomía de hasta 80 kilómetros. Esta cifra depende de factores como el peso del usuario, el nivel de asistencia utilizado, el terreno o las condiciones de circulación, por lo que no debe interpretarse como una distancia garantizada en cualquier situación. La batería puede cargarse tanto instalada en la bicicleta como fuera de ella, algo muy práctico para los que prefieren subir únicamente la batería a casa.

La bicicleta también llega bastante equipada para utilizarla desde el primer momento. Incluye cambio Shimano Tourney de siete velocidades, frenos de disco mecánicos Tektro tanto delante como detrás, iluminación delantera y trasera, reflectores, guardabarros, timbre y un portaequipajes trasero AtranVelo con capacidad de unos 18 kilos. También incorpora caballete de dos patas y un sillín ergonómico, mientras que su sistema de protección IPX5 ofrece resistencia frente a chorros de agua. Con un precio de 899,99 euros en Lidl, la FoldX 530 se sitúa en un segmento en el que destaca especialmente por la combinación de batería de 530 Wh, autonomía anunciada de 80 kilómetros, formato plegable y equipamiento incluido. Y por todo ello ha generado esa gran expectación.