Colas kilométricas en Lidl para llevarse la bicicleta eléctrica de 27,5 pulgadas y cambio Shimano por menos de 800 euros

Las bicicletas eléctricas llevan tiempo ganando protagonismo entre los que buscan una forma cómoda de desplazarse sin depender del coche o del transporte público. Sin embargo, encontrar un modelo bien equipado por menos de 800 euros no suele ser fácil. Precisamente por eso, la última oferta de Lidl está despertando un enorme interés. La cadena de supermercados ha puesto a la venta una de ellas a un precio que está dando mucho que hablar y que promete hacer que las existencias vuelen.

Se trata de la Crivit Classic de 27,5 pulgadas, una bicicleta eléctrica que puede comprarse por 764,99 euros, una cifra muy competitiva si se compara con otros modelos similares que se venden actualmente en el mercado. Uno de los puntos fuertes de esta bicicleta es el equipamiento que ofrece por ese precio. Está impulsada por un motor de 250 W con asistencia al pedaleo hasta los 25 km/h, el límite establecido por la normativa europea para este tipo de bicicletas.

También incorpora una batería extraíble de 355 Wh integrada en la tija del sillín, una solución que facilita tanto la carga como su extracción cuando no se utiliza. Según Lidl, puede ofrecer una autonomía de hasta 70 kilómetros, aunque esta cifra dependerá del recorrido, el nivel de asistencia seleccionado o el peso del ciclista. Además, viene preparada para utilizarse desde el primer día gracias a elementos como el portaequipajes trasero, los guardabarros, la iluminación LED delantera y trasera y la pata de cabra.

La bicicleta eléctrica de Lidl

Otro de los aspectos más destacados es que equipa un cambio Shimano Tourney de siete velocidades, una transmisión muy conocida que permite adaptarse con facilidad tanto a recorridos urbanos como a caminos con pequeñas pendientes. A ello se suma una horquilla delantera con suspensión que ayuda a absorber los baches y las irregularidades del terreno, mientras que los frenos de disco hidráulicos Tektro ofrecen una frenada más segura y precisa incluso cuando el asfalto está mojado. Las ruedas de 27,5 pulgadas montan neumáticos Kenda con protección antipinchazos, mientras que el cuadro de aluminio mantiene el peso de la bicicleta en torno a los 24 kilos, una cifra bastante contenida para un modelo eléctrico de estas características.

Lidl también ha añadido algunos detalles que no suelen verse en bicicletas de este precio. Entre ellos destaca un compartimento oculto pensado para colocar un localizador como un AirTag, una ayuda extra para localizar la bicicleta en caso de pérdida o robo. Además, el montaje apenas requiere unos minutos, ya que únicamente hay que colocar los pedales, girar el manillar y ajustar la altura del sillín antes de salir a rodar. El fabricante recomienda este modelo para personas con una altura comprendida entre 1,60 y 1,90 metros y establece un peso máximo del usuario de 96 kilos, por lo que se adapta a una amplia mayoría de ciclistas.

El precio es, sin duda, el gran reclamo de esta promoción. Mientras muchas bicicletas eléctricas con características parecidas superan con facilidad los 1.000 euros, Lidl consigue rebajar esa barrera y ofrecer un modelo por 764,99 euros. Esa diferencia hace que muchos compradores vean en esta bicicleta una oportunidad para dar el salto a la movilidad eléctrica sin tener que realizar un desembolso demasiado elevado.