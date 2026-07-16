Colas kilométricas en Lidl desde hoy 16 de julio por la tabla de paddle surf más barata del mercado: lo tiene todo por menos de 100 euros

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, cualquier producto relacionado con las actividades acuáticas despierta un enorme interés entre los consumidores. Desde hoy, 16 de julio, uno de los artículos que más expectación está generando es la nueva tabla de paddle surf hinchable de Lidl, un lanzamiento que promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada gracias a una combinación difícil de igualar: un precio inferior a los 100 euros y un completo equipamiento pensado para los que quieren iniciarse en este deporte sin realizar un gran desembolso.

La cadena de supermercados vuelve a demostrar su capacidad para revolucionar el mercado con promociones muy competitivas que en campañas anteriores ya han provocado largas colas y agotado existencias en cuestión de horas. En esta ocasión, la protagonista es la tabla hinchable CRIVIT SUP todoterreno, disponible por solo 99,99 euros, una cifra muy inferior a la que suelen marcar otros fabricantes especializados, cuyos modelos básicos parten habitualmente de los 250 euros e incluso superan los 500 euros en las gamas más completas.

Uno de los grandes atractivos de este producto es que no se trata únicamente de una tabla hinchable, sino de un kit prácticamente listo para salir al agua desde el primer día. Lidl comercializa este modelo acompañado de una mochila de transporte, una aleta desmontable, un leash o correa de seguridad para sujetar la tabla al tobillo y un kit de reparación, permitiendo transportar todo el conjunto con comodidad cuando está desinflado. Además, el modelo utiliza una construcción con tecnología Drop-Stitch, habitual en las tablas hinchables actuales, que permite alcanzar una elevada rigidez una vez inflada pese a tratarse de un producto fácilmente plegable.

La tabla de paddle surf barata de Lidl

También incorpora una superficie antideslizante de EVA que mejora el agarre durante la navegación y un sistema de una sola cámara pensado para facilitar tanto el inflado como el uso recreativo. Según la información facilitada por Lidl, soporta una carga máxima de hasta 100 kilos, convirtiéndose en una alternativa especialmente interesante para usuarios principiantes o para los que buscan una tabla destinada a paseos tranquilos por playas, embalses o lagos.

El auge del paddle surf durante los últimos años explica el enorme interés que despiertan este tipo de promociones. Se trata de una disciplina que combina ejercicio físico, contacto con la naturaleza y facilidad de aprendizaje, factores que han impulsado la demanda de tablas hinchables por su comodidad para transportar y almacenar. Frente a los modelos rígidos, que requieren barras de techo o remolques para desplazarlos, las versiones inflables caben en una mochila y pueden guardarse prácticamente en cualquier rincón de casa.

Precisamente por ello, cada vez que aparece una oferta especialmente agresiva, miles de consumidores aprovechan la oportunidad para dar el salto a este deporte sin necesidad de realizar una inversión elevada. Es el caso de esta tabla, que cuesta menos de 100 euros ahora en Lidl. Expertos del sector coinciden en que este tipo de modelos económicos están orientados principalmente a un uso ocasional y recreativo, aunque resultan suficientes para la inmensa mayoría de aficionados que solo desean disfrutar del mar o de aguas tranquilas durante las vacaciones.