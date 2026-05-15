Decathlon deja a precio de saldo el invento que va a arrasar en España este verano 2026: la tabla de paddle surf hinchable con asiento incluido

Con la llegada del calor y el inicio de la temporada de playa, hay un producto que empieza a llamar la atención entre los que buscan planes refrescantes para este verano. Decathlon ha rebajado una de sus tablas de paddle surf más completas y el descuento no está pasando desapercibido. Se trata de la tabla hinchable Wattsup Mora 10’6, un modelo que además incluye asiento para poder usarla también sentado, algo que cada vez buscan más los que quieren disfrutar del mar con mayor comodidad.

La oferta deja el pack a 249,99 euros, cuando anteriormente costaba 369,99 euros, una rebaja de 120 euros que la convierte en una de las propuestas más interesantes de cara a las vacaciones de verano. El paddle surf lleva años creciendo en España, pero este verano promete volver a llenar playas, pantanos y calas de tablas hinchables. Cada vez hay más gente que se anima a probar este deporte porque no hace falta experiencia previa y porque permite pasar horas en el agua de una forma tranquila y divertida.

Precisamente ahí es donde esta tabla de Decathlon está ganando protagonismo. El asiento incluido marca la diferencia frente a otros modelos parecidos, ya que permite remar sentado cuando apetece descansar o simplemente disfrutar del paseo con más estabilidad. Para aquellos que se están iniciando, puede ser una opción muy cómoda y mucho menos exigente que permanecer de pie durante toda la ruta. Además, su tamaño y anchura ayudan a mantener mejor el equilibrio, algo importante para principiantes o para quienes quieren compartirla con niños durante las vacaciones.

Decathlon arrasa con esta tabla de paddle surf

Otro detalle que está haciendo que esta oferta destaque es que el pack viene prácticamente listo para usar desde el primer día. Incluye remo, asiento, quilla, bomba de inflado y leash de seguridad, por lo que no hace falta comprar accesorios aparte. Esto es algo que muchos usuarios valoran especialmente, ya que otras tablas más baratas terminan aumentando de precio cuando hay que añadir todo lo necesario por separado. Además, al ser hinchable, se puede guardar fácilmente en una bolsa y transportar en el coche sin complicaciones, algo perfecto para hacer escapadas de fin de semana o llevarla de viaje sin ocupar demasiado espacio.

Aunque existen modelos más profesionales y ligeros, la realidad es que para la mayoría de personas que solo quieren disfrutar del agua en verano, este tipo de packs cumplen de sobra. Además, el hecho de incluir asiento hace que también resulte atractiva para los que prefieren paseos más relajados cerca de la orilla o rutas tranquilas en lagos y embalses.