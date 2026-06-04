La cloaca intentó callar a Aldama utilizando a Joaquín Parra y maniobró para que cambiara de abogado

La cloaca de Santos Cerdán intentó callar a Víctor de Aldama utilizando al empresario y ex presidente del Badajoz CF, Joaquín Parra, con el que Aldama mantenía una estrecha amistad, y maniobró para que cambiasen de abogado.

Leire Díez y Javier Pérez Dolset intentaron controlar todas las causas judiciales que afectasen al Gobierno. Uno de sus objetivos principales eran las causas de los hidrocarburos. De este modo, Leire Díez y Javier Pérez Dolset se acercaron a empresarios investigados en estos procedimientos. Uno de ellos es Joaquín Parra, que estaba imputado y conocía a Víctor de Aldama.

Fuentes consultadas aseguran que la cloaca intentó que ambos cambiasen de abogado. Los dos han confiado su defensa en el penalista José Antonio Choclán, pero Leire Díez quería que renunciasen a él para que el abogado Jacobo Teijelo —pagado por el PSOE— asumiese su defensa y así controlarles. Parra se negó a ello, porque ya había pagado los honorarios de su abogado.

La cloaca mantuvo el contacto con Joaquín Parra pese a que rechazase la oferta de abogado que le habían hecho. Leire Díez y Javier Pérez Dolset querían que Parra les contase irregularidades de la UCO y que les presentase a empresarios a los que la Justicia no les había favorecido.

Uno de ellos era Víctor de Aldama, con el que Parra tenía contacto. Antes de que entrara en prisión preventiva, ya le pedían que convenciera a Aldama para mantenerse en silencio. Cuando salió de prisión, las presiones se intensificaron porque Aldama empezó a hablar en medios de comunicación.

Joaquín Parra le hizo saber a Víctor Aldama que los fontaneros del PSOE querían callarle. Como no lo consiguieron, le descalificaron y Aldama se presentó en la rueda de prensa que dio Leire Díez para mentir y negar que trabajara para el PSOE. Ambos se enfrentaron porque Aldama sabía que le habían intentado comprar.

Controlar la causa de David Sánchez

Leire Díez y Javier Pérez Dolset también quisieron utilizar a Joaquín Parra para controlar el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que se investigaba en los juzgados de Badajoz. Parra no se prestó a buscar trapos sucios de Beatriz Biedma, la instructora del caso a la que ni conocía.

Los fontaneros del PSOE optaron por la vía del ex juez Luis Sáenz de Tejada que fue apartado de la carrera judicial tras ser condenado por maltrato. Sáenz de Tejada se ha dedicado durante los meses que duró la investigación judicial a hacer vídeos en YouTube cargando contra la juez Biedma. Incluso, llegó a ofrecer gratuitamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una querella redactada contra la juez Beatriz Biezma.

Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Luis Sáenz de Tejada y Joaquín Parra tenían un grupo de WhatsApp juntos llamado «Viajes y Vacaciones». Además, Parra tenía un grupo aparte con Díez y Dolset en el que le acusaban de filtrar información.

Joaquín Parra, como otros muchos empresarios, no se dejó comprar por la cloaca que ofrecía beneficios judiciales, pero que su objetivo real era que los casos no afectasen al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.