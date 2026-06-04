Los testigos independientes del «hermanísimo», en los mítines de Sánchez: «¡Te necesitamos frente a la ultraderecha!»

Las defensas del juicio a David Sánchez y otros cargos de la Diputación de Badajoz han citado como testigos a dirigentes del PSOE con un activismo evidente a favor del propio presidente del Gobierno. En su declaración en la Audiencia Provincial de Badajoz han tratado de ocultar esta circunstancia, y se han presentado como profesionales independientes, como «veterinario» o «enfermera». Ha sido en el transcurso de los interrogatorios cuando se ha revelado su auténtica vinculación con el partido.

Varios de estos testigos, que actualmente ostentan distintos cargos en el organigrama socialista, han ejercido su militancia a favor de Pedro Sánchez, acudiendo a distintos mítines y apoyando su gestión con fervor.

Uno de ellos es Ramón Díaz Farías, vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, diputado delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior y con asiento en el Comité Ejecutivo Regional del PSOE de Extremadura, además de «alcalde socialista de Villanueva del Fresno», como se autodefine.

Se ocupó de defender la contratación de Luis Carrero, el ex asesor de Moncloa que llamaba «hermanito» a David Sánchez y cuya existencia reveló OKDIARIO. Carrero acabó contratado en la Diputación tras haber ayudado a Sánchez en su programa de óperas al tiempo que trabajaba en la Presidencia del Gobierno. David Sánchez está acusado por la creación de esta plaza. El testigo admitió ante el tribunal su afiliación al PSOE, de la que da cuenta también en sus redes sociales con fotos que evidencian su asistencia a actos de Sánchez, además de su apoyo en las elecciones.

«Votar es la mejor forma de reivindicar nuestra conquista de derechos frente a los vientos de derechas que ya conocemos», escribió, por ejemplo, con motivo de las generales de 2019.

Otra de las testigos llamadas a declarar en las primeras jornadas del juicio fue Estrella Gordillo. Es enfermera jubilada, pero tiene una estrecha vinculación con el PSOE. Fue concejal en Mérida y ex diputada socialista. Gordillo fue citada para tratar de desvincular al ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de Pedro Sánchez, afirmando que apoyó a Susana Díaz en las primarias de 2017. Sobre la contratación de David Sánchez, aseguró que no tuvo conocimiento de la creación de la plaza y que se enteró años después de que se le había adjudicado al hermano del presidente del Gobierno.

Gordillo también da muestra de su admiración por Pedro Sánchez. «Todo mi apoyo, presidente. ¡Ahora más que nunca este país y nosotros te necesitamos frente a la ultraderecha!», escribió, por ejemplo, en abril de 2024, cuando el líder socialista publicó su Carta a la Ciudadanía, tras la imputación de Begoña Gómez. «El descrédito y el daño está hecho», es su entrada más reciente, en defensa también de Gómez. Gordillo no oculta su crítica al PP y Vox. «No puede seguir al frente del PP ni un día más. El daño a este país y a la democracia es inmenso», escribió en una ocasión sobre el líder popular, al que calificó de «zafio, incapaz e inoperante».

Llamativo es el caso también de José María Sánchez, citado por el abogado del ex asesor de Moncloa. Sánchez fue uno de los miembros de la comisión de valoración de su puesto. Según ha publicado OKDIARIO, le han hecho fijo en su puesto como jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas. El testigo aseguró en el juicio que había cambiado «de situación administrativa» y que ahora ocupa «una plaza de libre designación en comisión de servicios». José María Sánchez podría ser imputado por negar haber firmado un escrito, que reveló OKDIARIO, en el que aparece su firma.