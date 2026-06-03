Un testigo del juicio del hermano de Sánchez comprado por la Diputación de Badajoz, al borde de la imputación por falso testimonio

José María Sánchez Sánchez, uno de los seis testigos del juicio de David Sánchez premiados por la Diputación de Badajoz, está al borde de la imputación por negar haber firmado un escrito revelado por OKDIARIO en el que aparece su firma.

Los hechos han ocurrido durante la sesión del juicio del hermano de Pedro Sánchez celebrada este martes 2 de junio. José María Sánchez, jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, se ha sentado ante el tribunal y el abogado del Partido Popular Alberto Durán le ha preguntado si había firmado algún documento que se ha aportado a la instrucción por parte de la Diputación de Badajoz.

«Yo creo que no», ha respondido visiblemente nervioso el testigo José María Sánchez Sánchez. «Cree usted que no, no hay más preguntas», ha zanjado el letrado Durán.

Tal y como reveló OKDIARIO, José María Sánchez Sánchez firmó este documento con su firma electrónica de la Administración pacense. Prueba de ello es el documento original que se adjunta a continuación:

El abogado del PP, al terminar el interrogatorio, ha pedido explicaciones sobre estos hechos: «Se nos ha presentado aquí un escrito que se nos ha negado antes, que es un escrito emitido a petición de una parte con papel de la Diputación de Badajoz, con firma digital de la Diputación, haciendo creer la apariencia de que es un papel oficial de la Diputación que ha sido aquí negado hace unos minutos. Solicito que la Sala valore estas dos irregularidades».

Seguidamente, Alberto Durán ha pedido la posibilidad de deducir testimonio por un presunto delito de falso testimonio que, según ha expresado en Sala, ha sido demasiado «evidente».

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando una persona comparece en calidad de testigo durante un juicio, tiene la obligación de decir la verdad. José María Sánchez Sánchez no lo ha hecho. Los jueces tienen ahora la pelota en su tejado para decidir si imputan o no al testigo por un delito de falso testimonio en sede judicial.

Puesto para ayudar a David Sánchez

El escrito que José María Sánchez Sánchez ha negado falsamente haber firmado revelaba implícitamente que el puesto de Luis Carrero, el ex asesor de La Moncloa al servicio del hermano de Pedro Sánchez, tenía entre sus funciones, precisamente, ayudar a David Sánchez.

«Se estableció por una necesidad y justificación tanto administrativa como organizativa, que radicaba en la exigencia de coordinar los diferentes centros dependientes del área […] A esta situación se suma que había que coordinar los previsibles fondos económicos estatales y europeos que se preveían recibir conforme a las ayudas solicitadas en diversas líneas de subvenciones para proyectos transfronterizos», explicó José María Sánchez en el documento.

La instructora del caso del hermano de Sánchez sostuvo que la plaza de Luis Carrero fue creada para «satisfacer los caprichos» de David Sánchez, con quien mantenía además una estrecha relación de amistad. El escrito firmado por este testigo así lo corrobora.

Testigo premiado con un puesto fijo

José María Sánchez Sánchez ha sido recientemente beneficiado con un puesto fijo en la Diputación de Badajoz. Es funcionario y estaba cubriendo una comisión de servicio como jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz y ahora le han hecho fijo. Le hicieron fijo cuando ya sabía que iba a ser testigo del juicio del hermano de Sánchez.

José María Pérez Roldán, el letrado de la asociación HazteOir, le ha preguntado en sede judicial si hace 42 días le habían ascendido por nombramiento de libre designación y el testigo no lo ha negado, argumentando que «había cambiado de situación administrativa».