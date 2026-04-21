El PSOE premia con un puesto fijo a otro testigo propuesto por el asesor del hermano de Sánchez para su juicio

La Diputación socialista de Badajoz ha premiado con un puesto fijo a José María Sánchez Sánchez, uno de los testigos propuestos por el asesor del hermano de Sánchez para el juicio. Se trata del tercer afortunado tras los ascensos de Víctor Peralta Jiménez y Cristina Natalia Correa, de los que ya informó OKDIARIO. David Sánchez y su asesor Luis Carrero se sentarán en el banquillo a partir de junio tras ser procesados por prevaricación y tráfico de influencias.

El PSOE está premiando a los testigos que declararán en el juicio del hermano de Sánchez. El último en recibir el galardón ha sido José María Sánchez Sánchez, que en 2025 estaba en comisión de servicios en el Área de Cultura, Deporte y Juventud. Ahora, le acaban de nombrar por libre designación jefe en el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional.

Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado martes 21 de abril de 2026, el testigo llamado por el asesor del hermano de Sánchez ocupará el puesto de Jefatura de Servicio Provincial de Bibliotecas. El nombramiento ha sido propuesto por el diputado delegado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz.

«Se motiva la designación discrecional de don José María Sánchez Sánchez para adjudicar el puesto de Jefe de Servicio Provincial de Bibliotecas, atendiendo al perfil profesional exigido para el puesto, al análisis descrito y realizado en virtud del asesoramiento técnico correspondiente, conforme al listado de personas candidatas elevado, en función de las características del puesto y su naturaleza», anuncian.

Y prosiguen: «Acreditados por tanto, los requisitos necesarios de participación, la experiencia, la competencia profesional vinculada a la trayectoria en el desempeño de puestos de jefaturas de servicios, superada como apta la memoria de actuaciones para el desempeño profesional del puesto objeto de la convocatoria, y por tanto verificado el juicio de idoneidad».

Así, este mes de abril, la Diputación socialista de Badajoz ha premiado una vez más a un testigo del juicio del hermano de Sánchez cuando sólo queda mes y medio para su celebración. Tomará posesión en los próximos días.

Reveló la creación del puesto

José María Sánchez Sánchez no es un ajeno al procedimiento judicial sobre el hermano de Sánchez. Él mismo firmó un escrito en el que reveló implícitamente que el puesto de Luis Carrero, el ex asesor de La Moncloa al servicio del hermano de Pedro Sánchez, tenía entre sus funciones, precisamente, ayudar a David Sánchez.

José María Sánchez estableció que se creó el puesto «por una necesidad y justificación tanto administrativa como organizativa, que radicaba en la exigencia de coordinar los diferentes centros dependientes del Área».

Luis había sido asesor en la Unidad de Mensaje del Palacio de La Moncloa y, a su vez, ayudaba a David Sánchez en su programa de óperas en la Diputación de Badajoz. A finales de 2023, consiguió la plaza en la institución provincial y se vino a Extremadura a trabajar mano a mano con el hermano de Sánchez.

La magistrada que instruyó el caso del hermano de Sánchez sostuvo que la plaza de Carrero fue creada para «satisfacer los caprichos» de David Sánchez y les ha procesado a los dos.

Luis Carrero se refería a David Sánchez como «querido hermanito», según los correos electrónicos aportados al sumario. Ambos mantenían una estrecha relación de amistad.

Testigos del hermano de Sánchez premiados

José María Sánchez Sánchez no es el único testigo que declarará en el juicio del hermano de Sánchez que ha sido premiado. Tal y como publicó OKDIARIO, los testigos Víctor Peralta Jiménez y Cristina Natalia Correa han sido ascendidos. Peralta es ahora director del departamento de informática y a Correa le han hecho letrada principal del gabinete jurídico.

Los comités que están nombrando a estos cargos están plagados de ex altos cargos socialistas que han hecho de la Diputación de Badajoz un nido de enchufes. El hermano de Sánchez también estuvo colocado en la Administración pacense que le pagó más de 200.000 euros.