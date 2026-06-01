Selección de Qatar para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de Qatar afronta en este Mundial 2026 su segunda participación en una competición de tal envergadura. Los asiáticos ya estuvieron presentes en 2022, pero accedieron a dicha Copa del Mundo como anfitriones, por lo que estamos hablando de que en esta ocasión han logrado su billete para el torneo por méritos propios y una gran importancia en este hito la ha tenido un español, ya que tenemos que recordar que Julen Lopetegui es el seleccionador catarí.

Grupo de la selección de Qatar en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 quiso que la selección de Qatar cayese en el grupo B de esta Copa del Mundo que va a ser apasionante y que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado asiático fue a parar en el cuadro junto a uno de los combinados anfitriones, ya que tendrán que medirse al conjunto canadiense, a Suiza y a Bosnia y Herzegovina, clasificándose estos últimos por la vía de la repesca.

Está claro que Qatar se planta en este grupo B del Mundial 2026 como la selección más floja de este cuadro, pero ello no va a impedir que sus futbolistas lo den todo en sus tres partidos para intentar clasificarse para los dieciseisavos de final. Además, cuentan con la experiencia de un entrenador con bastante bagaje como es el español Julen Lopetegui.

Grupo B del Mundial 2026

Canadá

Qatar

Suiza

Bosnia y Herzegovina

Cuándo juega Qatar en el Mundial de 2026

La selección de Qatar debutará en el Mundial 2026 enfrentándose a Suiza el sábado 13 de junio en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Tendrán que viajar a Vancouver para medirse a la anfitriona Canadá en la segunda jornada del grupo B en la madrugada del jueves 18 al viernes 19. Por último cerrarán esta fase el miércoles 24 de junio en el Estadio de Seattle viéndose las caras con Bosnia y Herzegovina.

Qatar – Suiza. Sábado 13 de junio a las 21:00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

Canadá – Qatar. Viernes 19 de junio a las 00:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver.

Bosnia y Herzegovina – Qatar. Miércoles 24 de junio a las 21:00 horas en el Estadio de Seattle.

Convocados de Qatar para el Mundial 2026

La federación de Qatar anunció la lista de convocados confeccionada por Julen Lopetegui para este Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La convocatoria de este país está plagada de futbolistas que juegan en el país asiático, por lo que estaríamos hablando de que no tienen a ninguna gran estrella que juegue en Europa.

Porteros

Mahmud Abunada

Meshaal Barsham

Salah Zakaria

Defensas

Ayoub Al Alawi

Khoukhi

Homan Al Amin

Lucas Mendes

Issa Laye

Pedro Miguel

Alhussain

Al Brake

Centrocampistas

Assim Madibo

Abdulaziz Hatem

Ahmed Fathy

Karim Boudiaf

Jassim Gaber

Mohamed Mannai

Delanteros

Ahmed Al Janehi

Ahmed Alaa

Akram Afif

Al Moez Ali

Edmilson Junior

Hassan Al Haydos

Mohammed Muntari

Tahsin Mohammed

Youssef Abdulrrazaq

Así es el seleccionador de Qatar en el Mundial 2026

Julen Lopetegui, nacido el 28 de agosto de 1966 en Guipúzcoa, es el seleccionador nacional de Qatar para este Mundial 2026. El técnico español es conocido por todos, ya que ya acumula una extensa trayectoria en los banquillos, pero también hay que destacar que fue futbolista. Su objetivo en esta Copa del Mundo es la de alcanzar, como mínimo, los dieciseisavos de final, pero sabe que no será nada sencillo.

El seleccionador de Qatar inició su carrera como futbolista defendiendo la portería de la cantera de la Real Sociedad, pero dio el salto al Real Madrid y, tras una cesión en Las Palmas, acabó saliendo al Logroñés. De ahí volvió a dar un paso al frente en su carrera y se marchó al Barcelona, donde tuvo bastante competencia con guardametas como Carles Busquets o Vitor Baia, por lo que acabó marchándose al Rayo Vallecano, donde, posiblemente, vivió una de sus mejores etapas. Hay que destacar que también fue internacional con España.

Ya como entrenador Julen Lopetegui arrancó en el Rayo Vallecano, dirigió al Castilla y de ahí le llegó una de sus grandes oportunidades: dirigir al Oporto. El técnico pasó a entrenar a la selección española y se preparaba para el Mundial de 2018 de Rusia, pero al firmar por el Real Madrid fue destituido. No duró mucho en el Santiago Bernabéu y tras su paso por el Sevilla -donde ganó una Europa League-, Wolverhampton y West Ham asumió el control de Qatar.

Las estrellas de la selección de Qatar en el Mundial 2026

Revisando la lista de convocados de Qatar para el Mundial 2026 Julen Lopetegui no tiene en sus filas a jugadores mediáticos que sean considerados como capaces de marcar las diferencias en el terreno de juego. Sin duda, uno de los futbolistas más reconocidos es el capitán Akram Afif, que será una de las grandes amenazas en el ataque de los asiáticos junto al belga nacionalizado Edmílson Junior.

La camiseta de Qatar en el Mundial 2026

Qatar anunció que su primera equipación para el Mundial 2026 estará marcada por una línea clásica, ya que en ella plasman prácticamente la bandera del país catarí. En cuanto a la segunda camiseta que usarán durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, la elección del color tambiénes de otro habitual, que es el blanco.