Paquetes de viajes para el Mundial 2026 en EEUU: cómo ir desde España y precios

El Mundial de fútbol no sería lo mismo sin los aficionados que llenan los estadios para apoyar a sus países. No faltarán en la cita veraniega de Estados Unidos, México y Canadá, en la que hinchas de todo el mundo se reunirán en el continente americano para disfrutar de una fiesta del fútbol que, por primera vez, contará con 48 equipos invitados. Algunos aficionados ya tienen planeado su viaje para este verano, mientras que otros aún no se han decidido o lo harán si sus selecciones avanzan a las rondas finales. A continuación, te detallamos toda la información sobre los diferentes paquetes de viajes para acudir al Mundial 2026.

Cómo viajar de España al Mundial 2026

España es una de las grandes candidatas a levantar el Mundial este verano. El equipo que dirige Luis de la Fuente llega como vigente campeón de la Eurocopa y con un bloque de jugadores establecido que cuenta con Lamine Yamal como su referente en ataque. Por ello, se espera que la afición española esté presente en los estadios mundialistas. En la primera fase, ‘La Roja’ jugará en sus dos primeros encuentros en Atlanta (Costa Este de Estados Unidos) y el tercero, ante la Uruguay de Fede Valverde, en Guadalajara (México).

La aerolíneas ofrecen numerosas alternativas para viajar a Atlanta desde grandes aeropuertos españoles, como los de Madrid o Barcelona, incluso sin necesidad de escala en Nueva York o Florida. La cercanía del estado de Georgia con el océano Atlántico facilita el desplazamiento. El viaje a la ciudad mexicana de Guadalajara sí es más complejo y largo desde nuestro país, ya que se encuentra al oeste del país; la zona más alejada del territorio español. Para el resto del torneo, todo dependerá de cómo progrese la fase de grupos; aunque una parte importante de las eliminatorias se disputarán en Estados Unidos.

Formas baratas para viajar a Estados Unidos, México y Canadá

Para encontrar formas baratas para viajar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México hay varios factores que pueden ayudarnos. Uno vital es la antelación, cuanto antes planifiquemos nuestros viajes para el Mundial 2026 más dinero podremos ahorrar tanto en vuelos como en alojamiento y otros gastos. También se recomienda optar por aerolíneas más económicas y con vuelos con escalas que, aunque alarguen el trayecto, pueden suponer una ayuda para el bolsillo.

Cómo moverse por Estados Unidos, Canadá y México durante el Mundial 2026

Los 104 partidos de la próxima cita mundialista se repartirán en tres países y 16 ciudades diferentes. La FIFA aclara que los aficionados deberán cumplir con los requisitos para entrar en Estados Unidos, México y Canadá, ya que no se dispondrá de ningún permiso especial que se ha implementado en torneos anteriores. La clave para el aficionado será centrarse en una de las regiones (este, centro y oeste) que alberguen partidos mundialistas, debido a que las largas distancias incluso dentro de los propios países y el tráfico aéreo dificulta los desplazamientos.

Las mejores aerolíneas para viajar durante el Mundial 2026

A la hora de escoger aerolínea para desplazarse tanto a territorio americano como para los vuelos dentro de su territorio, es hora de emplear herramientas comparativas como Skyscanner o Google Flights. En los buscadores podrás encontrar los servicios que ofrece cada aerolínea y a cuál de ellos das prioridad: precio, comodidad, transporte de equipaje… Por último, recuerda que el Mundial ya está a la vuelta de la esquina. El balón mundialista rodará por primera vez el 11 de junio en el Estadio Azteca, así que no te retrases en la planificación de tus viajes para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.